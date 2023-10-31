2 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Kaynak: AA
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ'cüler yakalandı.
Güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 5 gün önce, askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan B.A. ve M.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen terör örgütü şüphelileri, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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