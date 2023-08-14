2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ zanlısı yakalandı.
Sınır birlikleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan S.D. ve H.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.
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