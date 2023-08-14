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14 Ağustos 2023 Pazartesi 09:38:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 09:38:00

2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ zanlısı yakalandı.

Sınır birlikleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan S.D. ve H.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.

Etiketler : edirne yunanistan fetö
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