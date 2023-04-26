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2 bin 431 personel alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
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26 Nisan 2023 Çarşamba 02:39:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 02:39:00

2 bin 431 personel alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, aile sosyal destek personeli olarak çeşitli branşlarda 134, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimci, diyetisyen, öğretmen, avukat, diğer sağlık personeli, hemşire, büro personeli, tekniker, teknisyen ile koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında 1013, yurt yönetim personeli olarak 23, destek personeli olarak da 1261 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak sureti yapılacak alımlar için başvurular 28 Nisan ile 8 Mayıs arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılacak.

Pozisyonların illere göre dağılımı, başvuru şartları, istenen belgeler ve sonuçların duyurulmasına ilişkin bilgiler "www.aile.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

Etiketler : resmi gazete ev hanımı emeklilik
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