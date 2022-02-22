22 Şubat 2022 Salı 14:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 14:00:00
2 ayda 14 kilo verdi
Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan oyuncu Arda Kural, sıkıntılı günleri atlattı.
Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan oyuncu Arda Kural, sıkıntılı günleri atlattı. Yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan oyuncu, eski formuna kavuşarak ekranlara geri döneceğinin sinyalini verdi. Sıkı bir diyete girerek 2 ayda 14 kilo veren oyuncu, yeni görüntüsüyle sevenlerinden tam not aldı.
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