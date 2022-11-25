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25 Kasım 2022 Cuma 12:45:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 12:45:00

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürleri yerleştiriliyor

Kaynak: AA

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Çanakkale Boğazı'nda, Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürlerinin yerleştirilmesine başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 18 Mart'ta açılan köprünün, her iki yakadaki kulelerinin zirvelerine Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermilerini simgeleyen yapıların yerleştirilmesi için kaideler tamamlandı.

Bunun ardından Asya ve Avrupa yakalarındaki kulelere her biri 75 ton ağırlığındaki 4 mermi figüründen ikisi monte edildi.

Gelibolu şantiyesinde bulunan 20,5'er metre yüksekliğindeki diğer iki anıtsal yapı da yerlerine konulacak.

Projenin kalıcı çelik imalatlarını sağlayan Çimtaş firması tarafından imal edilen 4 figür, mart ayında şirkete ait "GMK-1" isimli gemiyle Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirilmişti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan top mermisi 1615 çanakkale köprüsü
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