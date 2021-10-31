VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara'da Futgolf heyecanı
3 yılda 103,5 milyon yolcu!
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaşılıyor
Türkiye'de geliştirildi! Yurt dışına bağımlılığı bitirecek
Komşuda önemli seçim!
Rusya ateşle oynuyor! Sınıra savaş uçağı indirdi
Milli uzay projesinde kullanılacak
Terörizmin finansmanına darbe
Türkiye öncü rol üstlenecek
AKM açılışında dikkat çeken detay...
2022'de EYT için atılacak adımlar ortaya çıktı
Köylü kadınların ihracat başarısı
Gökyüzünde çiğ köfte partisi
Yardım çağrısına duyarsız kalamadı
Kendisini ‘Harikalar Diyarı'nda hissediyor
Paralı tweet dönemi başladı
ABD'den dikkat çeken Squid Game yasağı!
İran'dan gündemi sarsacak iddia!
Şimdiye kadar hiç görülmemişti! Koronavirüs oraya da sıçradı
Kuzey Kore liderinden kıtlık çağrısı: Siyah kuğu yiyin
Kürsüde BM raporunu yırttı!
Kaynak yaptı... Bakan Varank'tan fabrika ziyareti
Başkan Erdoğan-Biden zirvesi sonrası ilk açıklama!
BES'i çocuklar besledi
31 Ekim 2021 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 17:30:00

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaşılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 81'inin montajının bitirildiğini belirterek, "1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde adım adım sona yaklaşıldığını bildirdi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 81'inin montajının bitirildiğini ifade eden Karaismaioğlu "1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bünyesinde yer aldığı Malkara-Çanakkale Otoyolu, tamamlandığında İstanbul'u Çanakkale'ye ve sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak olup, ülkemizin prestij projeleri arasında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, asma köprü ve otoyol güzergahında proje çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekerek, Avrupa ve Asya ankraj bloklarında imalatların yüzde 99'unun tamamlandığını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Fabrikada, tabliye panel ve blok imalatları tamamlandı. Bugüne kadar, orta açıklıkta 43 adet, yan açıklıklarda 38 adet olmak üzere olmak üzere toplamda 81 adet tabliye bloğunun montajı bitirildi. Montajları tamamlanan tabliye bloklarındaki kaynak çalışmalarına devam ediliyor. Toplamda 87 tabliye montajı yapılacak. Son 6 tabliyenin montajının da kısa sürede bitirilmesi planlanıyor."

ÇANAKKALE BOĞAZI, GERDANLIĞINA 18 MART'TA KAVUŞACAK

Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa yaklaşım viyadüklerinin de tamamlandığını belirterek, otoyol çalışmaları kapsamında proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey (Çanakkale Kavşağı) arasındaki 96,4 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Projenin 18 Mart 2022'de tamamlanarak işletmeye açılmasının hedeflendiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğu, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne atfen 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıklarla 3 bin 563 metre olup, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. Köprü tabliyesi 45 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak planlandı. Çelik kule yüksekliği 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni simgeleyecek şekilde 318 metre olacak köprü, 2x3 şeritli olarak trafiğe hizmet edecek."

Etiketler : çanakkale boğazı Adil Karaismailoğlu 1915 çanakkale köprüsü 18 mart
2 kez koronaya yakalandım

2 kez koronaya yakalandım
Kışın eğlence devam edecek

Kışın eğlence devam edecek
‘Yeşil Vadinin Kızı' Beren oldu

‘Yeşil Vadinin Kızı' Beren oldu
Survivor aşkı ortaya çıktı

Survivor aşkı ortaya çıktı
‘Sana Söz'de korona paniği

‘Sana Söz'de korona paniği
Eğitimciler domates tarlasında klip çekti

Eğitimciler domates tarlasında klip çekti
Kariyeri için ABD'de

Kariyeri için ABD'de
Kutlamalar bitmedi

Kutlamalar bitmedi
Kimse zorla evlendirmiyor

Kimse zorla evlendirmiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER