1915 Çanakkale Köprüsü kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için turuncu renkte ışıklandırıldı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, bölgenin simgelerinden biri olan köprü turuncu renkte aydınlatıldı.

Turuncu ışıklandırma, 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıkları ile 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprüden geçen araç sürücülerinin de dikkatini çekiyor.