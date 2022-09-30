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30 Eylül 2022 Cuma 10:16:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 10:16:00

Eski Milletvekili Veli Andaç Durak yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Türk siyasetinin önemli isimlerinden, 19. ve 20. dönem Adana Milletvekili olarak görev yapan Veli Andaç Durak, hayatını kaybetti.

Son Dakika Haberleri.. Türk siyasetinin önemli isimlerinden, 19. ve 20. dönem Adana Milletvekili olarak görev yapan Veli Andaç Durak, hayatını kaybetti.

VELİ ANDAÇ DURAK KİMDİR?

İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. YSE 6. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şefliği, Adana Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Bölge Müdürlüğü, 19. 20. Dönem Adana Milletvekilliği ile TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Adana Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aytaç Durak'ın kardeşidir.

AK PARTİ'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından baş sağlığı mesajı paylaşarak, "19. ve 20. dönem Adana Milletvekili Veli Andaç Durak'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.

Etiketler : Türk siyaseti 19. ve 20. dönem Adana Milletvekili
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