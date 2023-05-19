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19 Mayıs 2023 Cuma 08:59:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 08:59:00

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanıyor

Kaynak: AA

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Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği etkinliklerle tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "#HEPYAŞIMIZ19" temasıyla ülke genelinde 15-21 Mayıs tarihlerinde belediyeler, üniversiteler, sivil toplum, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenliyor.

Etkinlikler kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'dan gelen temsilci gençler, ilk olarak Ankara'da buluşacak.

Temsilci gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret edecek.

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyetin saat 09.30'da Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Sinan Akçıl, Başkent Millet Bahçesi'nde saat 20.00'de konser verecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının Samsun'da, millet egemenliği ve tam bağımsızlık için yaktığı meşalenin coşkusunun, Cumhuriyet'in 100. yılında aynı ruh ve heyecanla yaşandığını vurguladı.

Türkiye'nin geleceğe yürüyüşünde tek güvencesinin Atatürk'ün işaret ettiği gibi gençler olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Bilimde, sporda, sanatta, hayatın tüm alanlarında daha güçlü ve mutlu bir Türkiye hedefine gençlerimizle ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : 19 mayıs atatürkü anma gençlik ve spor bayramı gençlik ve spor bakanlığı etkinlik
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