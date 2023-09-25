19 ilde uyuşturucu operasyonu: 45 zehir taciri yakalandı
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul,Hakkari, Ağrı, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Elazığ, Bursa, Edirne, Bingöl, Sakarya, Aydın, Çankırı, Samsun, Antalya, Balıkesir, Mersin, Karabük Ve Tekirdağ'da olmak üzere toplam 19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.
İSTANBUL, HAKKARİ, AĞRI, ŞANLIURFA, KÜTAHYA, KONYA, ELAZIĞ, BURSA, EDİRNE, BİNGÖL, SAKARYA, AYDIN, ÇANKIRI, SAMSUN, ANTALYA, BALIKESİR, MERSİN, KARABÜK VE TEKİRDAĞ'DA OLMAK ÜZERE TOPLAM 1️⃣9️⃣ İLDE YAPILAN OPERASYONLARDA 4️⃣5️⃣ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 25, 2023
❌#İstanbul İl Emniyet... pic.twitter.com/QHC5W8kg7I
İstanbul
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 49,5 kg eroin, 34 kg kokain ele geçirildi. 4 kişi yakalandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda15 kg metamfetamin, 9 kg eroin ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Hakkari
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 12 kg eroin ele geçirildi. 5 kişi yakalandı.
Ağrı
Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirililen operasyonda, 20 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce13 kg skunk ele geçirildi.1 kişi yakalandı.
Kütahya
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce
41 kg kubar esrar ele geçirildi.1 kişi yakalandı.
Konya
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 800 gr. Muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi. 8 kişi yakalandı.
Elazığ
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce,1 kg toz esrar, 2 kişi yakalandı.
Bursa
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce
1 kg esrar, 0,5 kg skunk, 300gr metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.
Edirne
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 2,5 kg metamfetamin ele geçirildi. 3 kişi yakalandı.
Bingöl
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 20 kg toz esrar ele geçirildi.
Sakarya
Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, 14 kg skunk ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Aydın
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda,
1 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Çankırı
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kg çeşitli muhtelif içeriren uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.
Samsun ve Sinop
Samsun ve Sinop İl Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda, 2 kg skunk ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Antalya
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kg kokain ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Balıkesir
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu ele geçirildi. 3 kişi yakalandı.
Mersin
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda,
439.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 kişi yakalandı.
Karabük
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda 700 gr. metamfetamin 6 kg Kenevir tohumu ele geçirildi.
3 kişi yakalandı.
Tekirdağ
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda,
1 kg esrar ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.
- 19 ilde uyuşturucu operasyonu: 45 zehir taciri yakalandı
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