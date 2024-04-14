VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bayram tatilinin ilk 8 gününde acı bilanço! 4 bin 998 trafik kazasında 66 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi
Sözde düşmanlar ABD ve İran, terör örgütü PKK'da birleşti!
Güneydoğu'nun 3 aylık hububat ihracatı 836,5 milyon dolara ulaştı
İran Meclis Başkanı Kalibaf: İsrail'e askeri hamle, diplomatik misyonlarımıza saldırıya cevaptı
İran'ın İsrail'e saldırısına tepkiler geldi
14 Nisan 2024 Pazar 08:19:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 08:19:00

19 ilde "Bozdoğan-25" operasyonu: 49 gözaltı

ABONE OL

19 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen "Bozdoğan-25" operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Bozdoğan-25" operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyon, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Batman, Bilecik, Erzurum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüne üye olma ve terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Etiketler : içişleri bakanlığı bölücü terör örgütü operasyon jandarma
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX