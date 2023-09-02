19 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

19 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Kavurucu sıcakların ardından yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Yarın, Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda (Ankara, Eskişehir'in güney ve doğusu, Konya'nın kuzeyi, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen Amasya, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale için "sarı", Ankara, Samsun ve Ordu için ise "turuncu" kod ile uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 25, İstanbul'da 29, İzmir'de 32, Samsun'da 26, Antalya'da 30, Diyarbakır'da 36 derece civarında olacak.