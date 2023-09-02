VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'na özel klip
4 Filistinli tutuklu sebepsiz yere tutuklandıkları için açlık grevinde
"Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi tamamlandığında seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecek"
Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
ATAK helikopteri milli silahına kavuşuyor
Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'ı ziyaret edecek
02 Eylül 2023 Cumartesi 14:23:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 14:23:00

19 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de yarın etkili olacak yağışlar için "sarı" ve "turuncu" kodla uyarıda bulunuldu.

Kavurucu sıcakların ardından yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Yarın, Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda (Ankara, Eskişehir'in güney ve doğusu, Konya'nın kuzeyi, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen Amasya, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale için "sarı", Ankara, Samsun ve Ordu için ise "turuncu" kod ile uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 25, İstanbul'da 29, İzmir'de 32, Samsun'da 26, Antalya'da 30, Diyarbakır'da 36 derece civarında olacak.

Etiketler : meteoroloji marmara ege sağanak yağış
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX