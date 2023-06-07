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19 bin sikke ele geçirildi... Mardin'de tarihi eser operasyonu
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07 Haziran 2023 Çarşamba 21:36:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 21:36:00

19 bin sikke ele geçirildi... Mardin'de tarihi eser operasyonu

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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen kaçakçılık operasyonunda evinde 22 bin 278 parça tarihi eser ele geçirilen M.T. tutuklandı. Yapılan aramada, Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 19 bin 95'i sikke olmak üzere metal yüzük, ok uçları, tedavi araçları, altın görünümlü obje, mızrak ucu, metal kap ve figürler, mühür, kama, yüzük, cam cisim, balta, kemer gibi toplam 22 bin 278 parça tarihi esere el kondu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evinde Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 22 bin 278 tarihi eser ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Gümüşpınar Mahallesi'nde evinde çok sayıda kültür ve tabiat varlığı bulundurduğu ve tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan M.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma ekipleri dün şüphelinin adresinde yapılan aramada, Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 19 bin 95'i sikke olmak üzere metal yüzük, ok uçları, tedavi araçları, altın görünümlü obje, mızrak ucu, metal kap ve figürler, mühür, kama, yüzük, cam cisim, balta, kemer gibi toplam 22 bin 278 parça tarihi esere el koymuştu.

Etiketler : mardin sikke tarihi eser
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