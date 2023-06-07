19 bin sikke ele geçirildi... Mardin'de tarihi eser operasyonu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evinde Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 22 bin 278 tarihi eser ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Gümüşpınar Mahallesi'nde evinde çok sayıda kültür ve tabiat varlığı bulundurduğu ve tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan M.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.