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24 Aralık 2023 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 11:00:00

187 milyon liralık kaçak 15 lüks araca el konuldu

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen ve toplam güncel piyasa değeri 187 milyon lira olan yabancı plakalı 15 lüks otomobil ele geçirildi, 38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, geçici ithalat kapsamında getirilmek istenen lüks otomobillere yönelik inceleme başlatıldı.

Çalışmalar sonucu, Türkiye'ye yabancı plakalı araç getirme hakkı bulunmayan kişilerin, kaçak yollardan lüks otomobilleri yurda sokmaya çalıştıkları belirlendi.

Ekipler; İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa ve Isparta'da olduğu tespit edilen 15 kaçak lüks otomobile el koydu. Söz konusu otomobillerin toplam güncel piyasa değerinin 187 milyon lira olduğu anlaşıldı.

Otomobillerin lüks markalar olması dikkati çekerken, konuyla ilgili 38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Etiketler : ticaret bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri otomobil
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