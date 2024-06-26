180 bin kaçak formaya 5 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen formaları ele geçirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarının Güngören ve Esenler'deki 1 iş yeri ile 2 depoda tutulduğu öğrenildi. 3 ayrı adrese yönelik yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 milyon lira olan 180 bin 324 adet forma ve eşofman takımı ele geçirildi. Operasyon sırasında yakalanan 5 şüpheli ise gözaltına alındı.