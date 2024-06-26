180 bin kaçak formaya 5 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarının Güngören ve Esenler'deki 1 iş yeri ile 2 depoda tutulduğu öğrenildi. 3 ayrı adrese yönelik yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 milyon lira olan 180 bin 324 adet forma ve eşofman takımı ele geçirildi. Operasyon sırasında yakalanan 5 şüpheli ise gözaltına alındı.