VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aç karnına ağzınıza bile sürmeyin!
45 bin kişi 'enerji' mezunu!
AFAD'IN filosuna 35 İHA daha!
'Karantina Adası'na tarihi restorasyon
180 bin kaçak formaya 5 gözaltı
'Amerika'ya dönmeyi düşünmüyorum'
26 Haziran 2024 Çarşamba 22:31:00 - Güncelleme:26 Haziran 2024 Çarşamba 22:31:00

180 bin kaçak formaya 5 gözaltı

ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen formaları ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarının Güngören ve Esenler'deki 1 iş yeri ile 2 depoda tutulduğu öğrenildi. 3 ayrı adrese yönelik yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 milyon lira olan 180 bin 324 adet forma ve eşofman takımı ele geçirildi. Operasyon sırasında yakalanan 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Etiketler : kaçak forma polis operasyonu İstanbul emniyet
Eski eşinin şarkılarıyla eğlendi

Eski eşinin şarkılarıyla eğlendi
Şarkı söylemek yetmiyor

Şarkı söylemek yetmiyor
Karsu evleniyor

Karsu evleniyor
Yeğenlerinden pasta sürprizi

Yeğenlerinden pasta sürprizi
İpek Erdem'den oyunculara estetik eleştirisi

İpek Erdem'den oyunculara estetik eleştirisi
Teoman vasiyetini açıkladı

Teoman vasiyetini açıkladı
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
'Trabzon evim gibi'

'Trabzon evim gibi'
Şarkılarını repertuvarına almıyordu... Gerçek ortaya çıktı

Şarkılarını repertuvarına almıyordu... Gerçek ortaya çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX