18 maddelik 'tematik ekonomi paketi' Komisyonda kabul edildi
Kaynak: TRT Haber
Yeni ekonomi modelinin yasal zeminini oluşturan "Tematik ekonomi paketi" Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. İşte milyonları ilgilendiren o düzenlemenin ayrıntıları.
'Tematik Ekonomi Paketi' teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenlemeye göre memur maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammı yüzde 7,5'e yükseltilecek.
Böylece memurlar enflasyon farkı dahil yüzde 30,95 zam alacak. Emeklilerin alacağı en düşük aylık 2 bin 500 lira olacak.
KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT
Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat sisteminin de yasal zemini oluşturuluyor. Bu hesaplar için oluşabilecek farklar Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da Merkez bankası tarafından ödenecek.
DOĞAL GAZDA KADEMELİ FİYATLANDIRMA
Doğal gaz kullanımında ise kademeli fiyatlandırma dönemine geçiliyor. İl bazında iklim şartlarına göre tarifeler belirlenmesi için Botaş'a yetki verilecek.
İhracatçı firmalara kurumlar vergisinde indirim de yapılacak. Yüzde 20 olarak uygulanan vergi yüzde 19'a çekilecek.
BES'TE DEVLET KATKISI ARTIYOR
Düzenlemeyle, bireysel emeklilik sistemi de daha cazip hale getirilecek. Devlet katkı payı yüzde 25'ten 30'a çıkarılacak. 45 yaş üstü bireyler de isterlerse otomatik BES'e katılabilecek.Ayrıca kamu ihalelerinde TL ile sözleşme yapan şirketlere, 1 Temmuz sonrası için kur artışı dikkate alınarak 'fiyat farkı' ödenecek. Düzenlemenin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor.
- 18 maddelik 'tematik ekonomi paketi' Komisyonda kabul edildi
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