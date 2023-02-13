170. saatte umutlar tazelendi! Sibel Kaya enkazdan sağ kurtarıldı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

170 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde enkaz altında kalan Sibel Kaya 170 saat sonra kurtarıldı.

ADIYAMAN'DA ENKAZ ALTINDA KALAN 60 YAŞINDAKİ KADIN 166 SONRA KURTARILDI

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, enkaz altında kalan 60 yaşındaki Erengül Önder, 166 saat sonra sağ çıkarıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sosyal medya hesabından, Üzümlü Kent Sitesi'nin enkazında arama kurtarma faaliyeti yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin Erengül Önder'i kurtardığını aktardı.

Ergün, "Umutların tükendiği anda Besni ilçesinden yüreğimizdeki ateşi bir nebze de olsun söndüren mucize bir haber aldık. İtfaiye ekiplerimizin olağanüstü çabasıyla depremin 166'ncı saatinde Üzümlü Kent Sitesi'nde Erengül Önder teyzemizi sağ salim kurtardık. İtfaiye personelimizle çalışan tüm ekipleri tebrik ediyorum. Allah, sizlerden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde arama kurtarma ekibinin bir kadını alkışlar eşliğinde çıkarması ve sağlık ekiplerine teslim etmesi yer aldı.

162. SAATTE HATAY'DA YENİ MUCİZE

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Pazarcık'taki ilk sarsıntının 162. saatinde enkaz altında kalan bir kadına sağ ulaşıldı.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde depremde yıkılan 5 katlı Hacı Alioğlu Apartmanı'nın enkazında görev yapan İspanyol ERICAM, İsviçreli REDOG arama kurtarma ekipleri, GEA, jandarma, özel harekat polisleri, dağcılar ve öğretmenler ile Mardin ve Kocaeli'den gelen gönüllüler, göçük altından alınan ses üzerine kurtarma çalışması başlattı.

Kurtarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu depremin 162. saatinde 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış, enkaz altından sağ çıkarıldı.

Ağrıtmış, enkaz üzerinde oluşturulan koridorda ekipler tarafından sedyeyle taşınarak ambulansa alındı. Sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye götürdü.

Ekipler, Ağrıtmış'ın kızları Esma Gül ve Gizem ile eşi Niyazi Ağrıtmış'ın da kurtarılması için enkazdaki çalışmalarını sürdürüyor.

Kurtarılan kadının oğlu Barış Ağrıtmış'ın ise depremden hemen sonra kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı öğrenildi.

160. SAATTE KURTARILDI

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden 160 saat sonra, Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Antakya'da, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazından, depremin 160. saatinde, 65 yaşlarında olduğu belirtilen ve kimliği henüz belirlenemeyen kadını sağ çıkardı.

Sağlık personeline teslim edilen kadın tedavi altına alındı.

159. SAATTE BİR MUCİZE DAHA

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Nilüfer Apartmanı'nda Saadet Coşkun enkaz altından çıkartılıyor.

159. SAATTE 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından ekipler yeni bir cana ulaşmak için aralıksız çalışmasına devam ediyor. Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yaşam belirtisi alan Ankara Kömür İşletmesi ekipleri ile Tacikistanlı ekip 2 yaşındaki Yavuz Canbaz'a ulaştı. Hummalı çalışma sonucunda küçük çocuk sağ olarak kurtarıldı. Deprem felaketinin 7 gününde gelen bu haber herkes tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Umutları yeşerten bu haberin ardından aynı bölgede 7 yaşlarında bir çocuk için çalışmalar sürüyor.

Ankara Kömür İşletmesinden geldiğini belirten madencilerden Bekir Yılmaz, "Yaklaşık 5 gündür buradayız. Binanın üzerinde yangın vardı. Sonunda binanın bu tarafından iş makineleri girdi. Canlı belirtisi olan yerde makineleri durdurduk. Canlı belirtisi olan yerden 2 yaşlarında çocuğun sesini aldık. O şekilde çıkarttık. Bugüne kadar uğraştığımız her şey hafiflemiş oldu. Çocuğun durumu normal canlı, gülüyordu çocuk. Bulduğumuzda toz toprak içindeydi. Melekler yardım etmiş." dedi.

157. SAATTE HAMİLE BİR KADIN KURTARILDI!

Hatay'da 157. saatte hamile bir kadın daha kurtarıldı.

155. SAATTE 8 YAŞINDAKİ SEMİH EGE ENKAZDAN SAĞ KURTARILDI!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, enkaz altından 155 saat sonra 8 yaşındaki çocuk çıkarıldı. Zeytinburnu ve Kaş belediyelerinin arama kurtarma görevlileri ve Somalı madencilerden oluşan ekipler, 8 yaşındaki Semih Ege İnce'yi enkaz altından, 155 saat sonra kurtardı.

155. SAATTE YENİ MUCİZE

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde, 23 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Seferoğlu, depremden 155 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

155. SAATTE BİR MUCİZE DAHA!

Depremin 155. saatinde Tolga isimli vatandaş enkazdan sağ salim çıkarıldı.

154. SAATTE BİR MUCİZE DAHA: 19 YAŞINDAKİ RABİA KALÇIN ENKAZDAN ÇIKARILDI

Hatay Cebrail Mahallesi Emlak Evler Konutları 1. Kısım'da saat 10.30 sıralarında ses alan ekipler hemen kurtarma çalışmasına başladı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları 2 buçuk saat sürerken, enkaz altındaki 19 yaşındaki Rabia Kalçın ekipler tarafından kurtarılarak ambulans ekiplerine teslim edildi.

153. SAATTE BİR KADIN DAHA KURTARILDI

Mehmet Akif Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'ndeki Yamanlar Sitesi 1. Blok'ta hayat belirtileri üzerine buraya Trabzon Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma, Ereğli Kömür İşletmeleri ve Fatih İtfaiyesi'nden ekipler sevk edildi. 153. saatte Rukiye Sincar'a sağ olarak ulaşıldı. 21 yaşındaki genç kızın çıkarılması için Trabzon itfaiyesi hayat koridoru oluşturdu. Enkazdan çıkarılan Rukiye'ye UMKE ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Sincar'ın bilincinin açık olduğu belirtildi. Termal battaniyeye sarılan genç kız, sedye ile ambulansa alındı. Arama kurtarma ekipleri ise bu mutlu anı birbirlerine sarılarak kutladılar. Ekiplerin o andaki sevinci ise görülmeye değerdi.

152. SAATTE GELEN MUCİZE: 22 YAŞINDAKİ RABİA KIRMIZI VE KIZ KARDEŞİ ELİF ENKAZDAN YARALI OLARAK KURTARILDI

Adıyaman'da, ilk olarak enkaz altından sesi gelen ve yoğun kurtarma çalışması yürütülen 22 yaşındaki Rabia, sonrasında da kız kardeşi Elif Kırmızı enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

152. SAATİN MUCİZESİ: 7 YAŞINDAKİ HACI AHMET

Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Narlıkuyu Apartamanı enkazında yürütülen yoğun çalışmalar sonucu 7 yaşındaki Hacı Ahmet sağ olarak kurtarıldı.

152. SAATTE ABDULLAH İSİMLİ BİR KİŞİ DAHA ENKAZDAN ÇIKARILDI

152'nci saatin bir mucize sesi de Hatay'ın Antakya ilçesinden geldi. TTK Kozlu arama-kurtarma ekipleri tarafından, enkaz altından Abdullah isimli bir kişi sağ olarak çıkarıldı.

64 YAŞINDAKİ MÜZEYYEN ÖFKELİ 150. SAATTE KURTARILDI

Defne ilçesinin Armutlu semtinde, depremde yıkılan Öfkeli Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine hemen kurtarma çalışması başlatan ekipler, depremin 150. saatinde 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeli'yi, enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.

150. SAATTE 10 YAŞINDAKİ ÖMER SAĞ OLARAK KURTARILDI

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da, arama kurtarma ekipleri, depremin 150. saatinde anne ile küçük oğlu Ömer enkazdan kurtardı.

150. SAATTE BİR MUCİZE DAHA

Hatay'da deprem enkazında kalan Müzeyyen teyze, kurtarma çalışmalarının 150'nci saatinde yaralı olarak kurtarıldı.

150. SAAT MÜJDESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!" diyerek küçük bir kız çocuğunun enkaz altından sağ olarak kurtulduğunu açıkladı.

Hatay merkezde 150. saatte 2-3 yaşlarında bir çocuk kurtarıldı, UMKE ekipleri tarafından sağlık kontrolü için Hatay Sahra hastanesine götürüldü.

Videoda, ekiplerin kurtarma çalışmasının ardından sedyeye alınan ve soğuktan titreyen kız çocuğu ile görevliler arasındaki diyalog yer aldı.

149. SAATTE GELEN MUCİZE

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan kişi 149. saatte sağ çıkarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede sevk edilen arama kurtarma ekipleri, Antakya ilçesinde enkazda kalan canlara umut oluyor.

Taramalar sırasında 6 katlı Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya'dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalar, yaklaşık 5 saat sürdü.

Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül'ü depremin 149'uncu saatinde kurtarmayı başardı.

İlk kontrolleri yapılan Sarıgül, sağlık ekiplerine teslim edildi.

147. SAATİN MUCİZESİ: KÜÇÜK EYLÜL KURTARILDI

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremin 147'nci saatinde 10 yaşındaki Eylül Kılıç'ı enkazdan sağ olarak kurtardı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip ilçe merkezi Furkan Apartmanı enkazından ses geldiğine dair alınan ihbarı değerlendirerek olay yerine gitti. Ekipler, jandarma envanterinde bulunan yeraltı görüntüleme cihazı ile dün gece saat 22.00'de dört farklı noktada tespit yaparak bu noktaların ikisinde zayıf ısı kaynağı tespit ettiler. Arama kurtarma çalışmalarını başlatan jandarma ekipleri, yaklaşık 9 saatlik bir çalışma ile bu sabah saat 07.00'de Eylül Kılıç'ı sağ olarak ulaştılar. 6 gündür enkaz altında yaşam mücadelesi veren Eylül Kılıç'ın yarı baygın olduğu görülürken ısı battaniyesine sarılarak ambulansa taşındı. Bu sırada enkaz başında bulunan vatandaşlar, tekbir ve alkış sesleriyle Eylül'ün kurtuluşunun sevincini hep birlikte yaşadı. Arama kurtarma faaliyetlerinde de aralıksız olarak sahada olan askerler, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, envanterinde bulunan yeraltı görüntüleme cihazı ve operatörü ile enkaz altındaki arama kurtarma faaliyetlerinde AFAD ile koordineli olarak çalışmalarına devam ediyor.

145. SAATTE 13 YAŞINDAKİ HANIM GÜLLÜ ENKAZDAN KURTARILDI

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu enkazdan 145 saat sonra sağ çıkarıldı.

144. SAATTE KÜÇÜK KIZ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin yıkıcı etkisine maruz kalan Adıyaman'da yine bir mucize gerçekleşti. Besni ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarında 9-10 yaşlarındaki Hanım adındaki küçük kız çocuğu, ekiplerin yoğun çabaları sonucu 144. saatte enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

HATAY'DA ENKAZ ALTINDA KALAN MELTEM ÖĞRETMEN 142 SAAT SONRA KURTATILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkımı oluştuğu Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmalarının 142'inci saatinde 32 yaşındaki Meltem öğretmen 8 katlı binanın enkazından sağ olarak kurtarıldı. Genç öğretmenin kendisini kurtaran ekiplerden ilk isteği çay oldu.

Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da devlet ve vatandaş iş birliğinde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülüyor. Arama kurtarma çalışmalarının 6'ıncı gününün son saatlerine girilirken, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinden bir sevindirici haber daha geldi. Ekinci Mahallesi İnönü Caddesi numara 128 adresinde bulunan 8 katlı Alya Uçar Apartmanının enkazında yürütülen çalışmalarda, 32 yaşındaki Meltem öğretmen sağ olarak kurtarıldı. Ses gelmesi üzerine kamu kurumları, madenciler ve gönüllüleri katıldığı çalışmayla kurtarılan kadın öğretmen, 142 saat sonra enkazdan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

İLK İSTEĞİ ÇAY OLDU

Meltem öğretmenin kurtarılma anlarına şahitlik eden Konyalı gönüllü İsa Demir, "Konya'dan gelip gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Daha önce 2-3 bölgede çalışmıştık, son olarak buraya geldik. Ses geldiği ihbarı üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Sesi gayet iyi geliyordu. Madenci arkadaşlar, duvarı delerek kendisine ulaştığında ilk isteği çay oldu. Bilinci yerinde ve sağlık durumu gayet iyiydi" dedi.

KAHRAMANMARAŞ'TA ENKAZ ALTINDAN BİR KİŞİ 140 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'taki bir enkazdan, depremden 140 saat sonra bir erkek yaralı kurtarıldı.

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki 11 katlı Gözde Sitesi'nin 3. katında yaşayan 26 yaşındaki Suriyeli Mohammed Habip'ten ses alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından ekipler, enkaz altında kalan Habip'e yaralı olarak ulaştı.

Kepçe kovasına bağlanarak enkazdan aşağı indirilen Habip, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kendisine ulaşıldığı sırada Yasin-i Şerif okuduğu belirtilen Habip'in su istediği kurtarma ekibine "İnsanlar beni görsün Allah'ın büyüklüğünden ibret alsın." dediği duyuldu.

Depremzedenin enkazdan çıkarılışı sırasında tekbir getirmesi üzerine kurtarma ekipleri ve alanda bulunanlar da tekbir getirdi.

7 AYLIK BEBEK 140 SAAT SONRA KURTARILDI

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebeğe, 140 saat sonra sağ ulaşıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekiplerin 140 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardığı 7 aylık Hamza bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ENKAZDAN ÇIKARTILDI! KOMUTANIN ELİNİ ÖPTÜ!

Yapılan çalışmalarda 138. saatte enkaz altında kalan Abdülkerim Amca ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Abdülkerim Amca'nın ailesinden 3 kişinin daha kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ANNE, BABA VE OĞULLARINA 138 SAAT SONRA SAĞ ULAŞILDI



Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan anne, baba ve oğullarına 138 saat sonra sağ ulaşıldı.

Kentte depremlerin ardından yıkılan Kiraz Apartmanı'nda arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler, enkazdan ses alınması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı.

Ekiplerin çalışması sonucu baba Celal, eşi Yasemin ve oğulları Ensar Taşhan, depremden 138 saat sonra sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma ekipleri, ailenin sağ çıkmasını birbirlerine sarılarak kutlarken ailenin yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK 137 SAAT SONRA KURTARILDI

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan 6 yaşındaki çocuğa 137 saat sonra sağ ulaşıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı.

Ekipler, çalışma sonucunda 6 yaşındaki çocuğu, 137 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.

Çocuk, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki bir enkazdan, depremden 136 saat sonra bir kadın kurtarıldı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve UMKE'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda arama kurtarma ekibi, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi Türkmen Başı Caddesi'nde yıkılan 6 katlı Melek Apartmanı'nda dinleme çalışması yaptı.

Enkaz altında bir kişinin olduğunu saptayan ekipler, depremden 136 saat sonra 57 yaşındaki Macide Hakemati'yi enkazdan sağ çıkardı.

Sedyeyle ambulansa taşınan yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalan bir kişiye, 136 saat sonra sağ ulaşıldı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Rüstem Tümer Paşa Caddesi'ndeki bir binanın enkazında sabah saatlerinden itibaren çalışma yürüten ekipler, göçük altından ses almaya çalıştı.

Uzun uğraşlar sonucu enkaz altında bir kişinin hayatta olduğunu belirleyen ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı.

Zamana karşı yarışan ekipler tarafından 136 saat sonra yıkıntıların altından kurtarılan ve isminin Abdullatif olduğu öğrenilen 52 yaşındaki kişi, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.