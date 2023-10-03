16 yıllık hesap görüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2007'de Hakkari'nin Dağlıca Köyü'ndeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı Komando Taburu'na yönelik ağır silahlarla düzenlenen 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin ise yaralandığı saldırının planlayıcısı Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Geçmişte Türkiye'de PKK adına güvenlik güçlerimize yönelik çok sayıda eylemde yer alan Müzdelif Taşkın, son olarak PKK/YPG adına Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi. PKK kırsal kadrolarına 1988 yılında katılan terörist Taşkın, MİT'in hedef listesindeydi. Taşkın'ın, yaklaşık 35 yıldır çok sayıda eylemi organize ettiği ve bizzat katıldığı tespit edildi. MİT, Taşkın'ın Irak'tan Suriye'ye geçtiğini tespit etmesinin ardından operasyon için hazırlıklara başladı.

MİT, saha ajanlarına, Taşkın'ın anbean takip etmeleri için talimat verdi. Alınan talimatlar kapsamında Taşkın'a yönelik yapılan takibin raporları saha ajanları tarafından günlük olarak paylaşıldı. Operasyon için uygun zamanın gelmesiyle birlikte MİT, Kamışlı'da yaptığı operasyonla Taşkın'ı etkisiz hale getirdi, Dağlıca'da şehit düşen askerlerimizin kanını yerde bırakmadı.

BİR GECE ANSIZIN İNLERİ VURULDU

PKK'nın Ankara'daki hain saldırı girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde belirlenen yeni terör hedefleri için önceki gece düğmeye bastı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düzenlenen hava harekatında çok sayıda hedefin vurulduğunu açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamayacakları vurgulanarak, "Bir gece ansızın inlerinde vurduk, vurmaya devam edeceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da bu mücadele bitmeyecek" ifadesi kullanıldı.

20 HEDEF İMHA EDİLDİ

Açıklamada, operasyona ilişkin şu detaylar verildi: "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine, 1 Ekim saat 21.00'de hava harekatları icra edilmiştir. İcra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir."

SİVİL HASSASİYETİ GÖZETİLDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Irak'a yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altun, "Kahraman ordumuzun harekatıyla terör örgütü büyük bir darbe daha almıştır. Cumhurbaşkanımızın açık ve net bir şekilde vurguladığı gibi Türkiye düşmanları, bir gece ansızın devletimizin güvenlik güçlerinin nefesini enselerinde hissedeceklerdir" ifadelerine yer verdi.

HDP'Lİ ÖĞRETMEN PKK'LILARI SAKLAMIŞ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 adrese düzenlenen operasyonlarda 20 kişinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, teröristlerin ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceklerini vurgulayarak, "Bölücü terör örgütünün saklanabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edildi. İstanbul'da 11 ilçemizde ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 20 şahıs gözaltına alındı" bilgisini verdi.

Yakalananların örgütsel faaliyetleri deşifre oldu.

İLÇE BAŞKANLARI DA VAR

Şüphelilerin arasında HDP Pendik İlçe Eş Başkanı Oya Engin, HDP Tuzla İlçe Eş Başkanı Mehmet Akçiçek, eski HDP Tuzla İlçe Eş Başkanı Fikriye Sarıgül ve HDP Bakırköy İlçe Eş Başkanı Gonca Yangöz de bulunuyor. Demokratik Alevi Derneği Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan'ın da yakalandığı operasyonda, Oya Engin ve Mehmet Akçiçek, Fikriye Sarıgül örgüte yardım etmekle suçlanıyor. Gonca Yangöz'ün cezaevindeki tutuklu örgüt üyelerine moral verdiği, HDP eski Çekmeköy İlçe Eş Başkanı Mehmet Şerif Karakoç'un örgüte eleman topladığı, Kadriye Doğan'ın ise finansal destek sağladığı belirtildi. Öğretmenlikten ihraç edilen KHK'lı HDP İl Eş Sözcüsü Mesut Fırat'ın dağdan gelen PKK üyelerini saklayıp yurt dışına çıkışlarını sağladığı öğrenildi.

HAİNLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İçişleri Bakanlığı, Ankara'daki saldırı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliğini açıkladı. İki polis memurunun yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi 'Kanivar Erdal' kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi.

ŞEHİT VETERİNER DUALARLA UĞURLANDI

Ankara'da terör saldırısı girişiminde bulunan teröristlerin Kayseri'de aracını gasp edip şehit ettikleri veteriner Mikail Bozlağan (24), gözyaşlarıyla Develi ilçesinde toprağa verildi. Cenazede şehidin tabutuna sarılan annesi Fatma ve eşi Eda Nur ayakta durmakta güçlük çekerken, baba Ramazan Bozlağan da gözyaşı döktü. Şehidin 6 aylık oğlu Yağız Asaf da annesinin kucağında olup biteni izlemesi yürekleri dağladı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Başkan Erdoğan, şehit veteriner için taziye mesajı gönderdi. Cenaze örene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.