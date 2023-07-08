16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarınca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarına ilişkin bilgileri paylaştı.
16 MİLYON KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 8, 2023
Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında
✔️ 1️⃣6️⃣.0️⃣8️⃣9️⃣.2️⃣2️⃣8️⃣ kök kenevir bitkisi,
✔️ 3️⃣9️⃣5️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ kök skank bitkisi,
✔️7️⃣3️⃣ kg toz esrar ele... pic.twitter.com/oQQLvPfPPv
Gençleri zehirleyerek geleceği tehdit eden uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyeceklerini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Operasyonlarda 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skank bitkisi, 73 kilogram toz esrar ele geçirildi. 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bölücü terör örgütünün 43 milyar lira yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi. Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok. Jandarmamızı yürekten kutluyorum."
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