16 Mayıs koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı koronavirüste güncel verileri paylaştı.
Sağlık Bakanlığı koronavirüste son duruma ilişkin güncel verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.
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