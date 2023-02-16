16-19 Mart tarihleri arasında yapılacaktı... TEKNOFEST ertelendi
Kaynak: AA
16-19 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan TEKNOFEST İZMİR, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. TEKNOFEST tarafından yapılan açıklamada, "Ülkece yaşadığımız deprem felaketinin beraberinde getirdiği ortak acılarımız dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Milletimize tekrardan başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan TEKNOFEST İZMİR ertelendi.
TEKNOFEST'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız TEKNOFEST İZMİR, ülkece yaşadığımız deprem felaketinin beraberinde getirdiği ortak acılarımız dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Milletimize tekrardan başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız #TEKNOFEST İZMİR, ülkece yaşadığımız deprem felaketinin beraberinde getirdiği ortak acılarımız dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir.— TEKNOFEST (@teknofest) February 16, 2023
Milletimize tekrardan başsağlığı diliyoruz.#BirlikteDahaGüçlüyüz pic.twitter.com/c0bw6B4qq9
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