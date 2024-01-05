150 milyon TL'lik vurgun... Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı: Biz onlardan borç aldık”
Kaynak: İHA
150 milyon TL'lik vurgun yaptığı öne sürülen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı. Talu çiftinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, “Biz onlardan borç aldık” dedikleri ifade edildi.
'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'yu yakaladı.
Yaklaşık 150 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu, Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikleri sırada yakalandı. Talu çiftinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, "Biz onlardan borç aldık" dedikleri ifade edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Talu çifti, Anadolu Adliyesine sevk edildi.
Sosyal medyada "Var Böyle Tipler" hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine çift hakkında soruşturma başlattı. Kıvanç Talu ve Beril Talu, dün öğle saatlerinde Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikten sonra yakalandı. Pasaportlarına el konulan Talu çifti, gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Talu çifti, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun, "Biz onlardan borç aldık. Onlar tefecilik yaptı" dedikleri öğrenildi.
- Bakan Özhaseki'den fay hattı açıklaması
- Bakan Yerlikaya, şehit polis Fethi Sekin'i andı
- Pazar gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor
- "Hep beraber ülkemizi güçlendirme mücadelemizi zafere ulaştıracağız"
- Bakan Göktaş'tan il müdürlerine "Sahada olun" uyarısı
- Başkentte çeşitli suçlardan aranan 709 kişi yakalandı