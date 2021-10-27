VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
15 yıl öncesini unutmadı! Bayraktar hediye etti
15 yıl öncesini unutmadı! Bayraktar hediye etti
TA London / Turkish Art Week, Londra'da 27 Ekim'de başlıyor
24 Özel “Murat Kurum”
"CHP, HDP'ye boyun eğdi, yazık"
Ordudan çalınan silahlar nerede?
"Benim kitabımda geri adım atmak yok"
Ukrayna ordusu ASELSAN'a emanet
Mehmetçik teröristleri 'Girilemez' denilen yerde kıstırdı
İhmalkarlığı pahalıya patlayacak
Turizmde beklentiler arttı
MİT İranlı pilotu işte böyle kurtardı!
İYİ Parti'de tezkere çatlağı!
Biden'a skandal "Türkiye" mektubu
Elçiler olayında 47 saatin perde arkası!
Yeni yılın yol haritası belli odu
‘Kadına şiddet'le dolandırdılar! Bu linke tıklamayın...
Fransa'nın İslam'la savaşı devam ediyor
Çocuklar için koşacak
Babasının kopyası
42 yaş mutluluğu
Benim gönlümde oyunculuk vardı
300 gül jesti
Baba oluyor
27 Ekim 2021 Çarşamba 14:27:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 14:27:00

15 yıl öncesini unutmadı! Bayraktar hediye etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Baykar, 15 yıl önce ilk deneme uçuşlarının yapıldığı Şırnak'ın Akçay köyü ile komşu Kayaboyun köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti.

Baykar Teknoloji Şirketi, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçlarının (İHA) yaklaşık 15 yıl önce ilk deneme uçuşlarının yapıldığı Şırnak'ın Akçay köyü ile komşu Kayaboyun köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti.

Otomatik iniş kalkış deneme uçuşları 2006 yılında Gabar Dağı'nda yapılan, terörle mücadele operasyonlarında kullanılan İHA'ların başarısıyla gurur duyan köy sakinlerine Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ürettikleri İHA'ların maketini gönderdi.

Akçay köyü muhtarı Ramazan Yılmaz ve Kayaboyun köyü muhtarı Hakan Vural, gönderilen 20 İHA maketini teslim aldı. Büyük mutluluk yaşayan köy sakinleri, çocuklarla beraber Gabar Dağı eteklerinde parçaları birleştirip İHA maketlerini heyecanla tamamladı.

- "İHA VE SİHA'LAR SAYESİNDE DAHA GÜVENLİ BİR ORTAMDAYIZ"

Akçay köyü muhtarı Yılmaz, AA muhabirine, Selçuk Bayraktar'ın gönderdiği maket İHA'ların köye ulaştığını belirterek, yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

"Çocuklarla maketleri yaptık. Yıllar önce burada ilk denemeleri yapılan ve şu an gökyüzünde uçan İHA ve SİHA'ların temelleri burada atılmıştı." diyen Yılmaz, bunun gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"İHA ve SİHA'ların ne kadar zorlukla yapıldığını şu an daha iyi anlıyoruz. Oyuncağını yapmak bile zor iken gerçeği yapmak ne kadar zordur. Şu an Akçay'ın tepelerinde uçan İHA ve SİHA'lar sayesinde daha güvenli bir ortamdayız. Bunlar hep Selçuk Bayraktar sayesinde. Bunda rahmetli Özdemir Bayraktar'ın da emeği çok büyük. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çocuklarımız da inşallah örnek alırlar, mühendislik yolunda bu gibi işlere imza atarlar. Allah izin verirse çocuklarımız geleceğin Selçuk Bayraktar'ı olacaklar."

- "KÖYÜN ÇOCUKLARI ONLARI ÖRNEK ALIYOR"

Kayaboyun köyü muhtarı Vural da bugün hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirtti.

"Özdemir amcamızı kaybettik. Ülkemiz çok güzel bir değerini kaybetti. Keşke herkes Özdemir amcamız gibi arkasında muhteşem eserler bıraksa. Bıraktığı eserler dünyada ses getirdi. Ülkemizin huzur ve refahı için çok güzel bir projeydi." diyen Vural, çocuklarının da bu yolda ilerlemesini temenni etti.

İHA'ların uçuş denemelerinin Şırnak'ta yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Vural, "Çocuklarımız, Bayraktar ailesini yarı Şırnaklı biliyor. Köyün çocukları onları örnek alıyor. Az önce uçak maketini çocuklarla birleştirdik. Ne kadar meşakkatli olduğunu gördük. Gerçeğini yapmasının ne kadar zor olduğunu bir kez daha anladık. İnşallah onlar da daha güzel işlere imza atarlar." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Metin Tutuş, İHA'ların uçuş denemelerinin yapıldığı Gabar Dağı eteklerinde çocuklarla kendilerine gönderilen maket İHA'ları tamamladıklarını aktararak, Baykar Teknoloji Şirketi'ne ve Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti.

- "BU GÜZEL ANIYI EVİMİZİN GÜZEL BİR KÖŞESİNDE SAKLAYACAĞIZ"

Öğrencilerden Sevda Vural, hediyeden dolayı Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti.

Vural, "Sağ olsunlar, var olsunlar. Babalarımız her zaman anlatıyordu, İHA'ların burada nasıl uçtuğunu. Şu an biz de uygulamalı olarak uçak yaptık. Bu güzel anıyı evimizin güzel bir köşesinde saklayacağız." dedi.

Nurgül Yılmaz ise Selçuk Bayraktar'ı köylerine beklediklerini belirterek, "Selçuk ağabeyimize çok teşekkürler. Gönderdiği hediyelerle bizi çok sevindirdi. Maket uçaklar çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Nurgül Yılmaz Baykar Teknoloji Şirketi milli imkanlar İHA Şırnak
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
'Gerçek mermi' olduğu ortaya çıktı

'Gerçek mermi' olduğu ortaya çıktı
İspanya'da sevgi seli

İspanya'da sevgi seli
Eser Yenenler, Deniz Akkaya'yı ti'ye aldı: Şişmanlar da Deniz'e bayılıyordu

Eser Yenenler, Deniz Akkaya'yı ti'ye aldı: Şişmanlar da Deniz'e bayılıyordu
100'üncü bölüm kutlaması

100'üncü bölüm kutlaması
Sırada dizi var

Sırada dizi var
‘Ünlü' polemik

‘Ünlü' polemik
Sevgilisinden Hadise'ye romantik kutlama!

Sevgilisinden Hadise'ye romantik kutlama!

Colbay ‘Yalnız Kurt'ta

Colbay ‘Yalnız Kurt'ta

EN ÇOK OKUNAN HABERLER