15 Temmuz'da 251 şehit için 251 hatmi şerif okunacak

Vatandaşların davet edildiği etkinlikte şehitlerin ruhu için dualar okunacağı belirtilen açıklamada, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında sahada olan mobil aşevi araçlarıyla Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Orta Cami'de 500, Ankara'da Sultan Alaaddin Camii'nde 350 olmak üzere toplamda 850 kişiye yemek ikram edileceği bilgisi verildi.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen 251 demokrasi şehidi adına Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Türkiye genelinde 81 il ve 82 merkezdeki vakıf camilerinde mevlüt okutup, yemek ikramı yapacaklarını belirtti.

Manevi duyguları doyuran bu etkinliklerin milli birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyen Ersoy, "Vatanımız uğruna gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan tüm Şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.