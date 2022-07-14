VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
15 Temmuz'da 251 şehit için 251 hatmi şerif okunacak
Guterres'in Ukrayna'daki saldırıda 22 sivilin öldürülmesiyle "şok yaşadığı" belirtildi
Trump: 2024 seçiminde adaylık kararı aldım
Yunus timleri şehit çocuğunun hayalini gerçekleştirdi
Başkan Erdoğan'dan yangın ile mücadele eden ekiplere teşekkür
İtalya'da Başbakan Mario Draghi'nin istifası kabul edilmedi
"Kumpas" belgeseli ilk bölümüyle yarın TRT 1'de
Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü
Rengi değişen Sazlıdere Barajı için inceleme başlatıldı
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ukrayna: Kayıplarımızla ilgili bilgiler devlet sırrıdır
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı!
Sağlık çalışanlarının güvenliği için yeni tedbir
İngiltere'de başbakanlık yarışı: İkinci turda da en çok oyu Sunak aldı
Antalya'da yol yapımında kontrolsüz patlama: 1 ölü, 1 yaralı
FETÖ'nün en büyük sığınağı: ABD
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 15 Temmuz çağrısı: Yarın bu meydana davet ediyoruz
Rusya'dan kritik açıklama
Eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde yeni gelişme! Kulüp başkanı gözaltına alındı
Tatilden dönen İmamoğlu'ndan şaka gibi savunma!
Türkiye umut ışığı olacak
Datça'daki yangın kontrol altına alındı
6'lı masa adayını çıkarıyor mu?
'Böcek İHA'lar geliyor
14 Temmuz 2022 Perşembe 22:13:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2022 Perşembe 22:13:00

15 Temmuz'da 251 şehit için 251 hatmi şerif okunacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yurt genelinde 82 merkezde düzenlenen etkinlikler kapsamında, 251 şehidin ruhuna hediye edilmek üzere 251 mevlidhan tarafından mevlid-i şerif, 2 bin 520 öğrenci tarafından ise 251 hatmi şerif okunacağı ifade edildi.

Vatandaşların davet edildiği etkinlikte şehitlerin ruhu için dualar okunacağı belirtilen açıklamada, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında sahada olan mobil aşevi araçlarıyla Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Orta Cami'de 500, Ankara'da Sultan Alaaddin Camii'nde 350 olmak üzere toplamda 850 kişiye yemek ikram edileceği bilgisi verildi.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen 251 demokrasi şehidi adına Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Türkiye genelinde 81 il ve 82 merkezdeki vakıf camilerinde mevlüt okutup, yemek ikramı yapacaklarını belirtti.

Manevi duyguları doyuran bu etkinliklerin milli birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyen Ersoy, "Vatanımız uğruna gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan tüm Şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Vakıflar Genel Müdürlüğü süleymanpaşa ilçesi Burhan Ersoy
Bayram sahnesi

Bayram sahnesi
Yeşillendi

Yeşillendi
İspanya'da dekorasyon Yağmur'a emanet

İspanya'da dekorasyon Yağmur'a emanet
Oyunculuğa göz kırptı

Oyunculuğa göz kırptı
‘Masal' olarak yazmış

‘Masal' olarak yazmış
Bodrum coşkusu

Bodrum coşkusu
Çatlak ayakla sahneye çıktı

Çatlak ayakla sahneye çıktı
Kıyafeti kendi tasarımı

Kıyafeti kendi tasarımı
Aşkını çoraba işletti

Aşkını çoraba işletti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX