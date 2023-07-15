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"15 Temmuz, yedi düvele göğsünü siper eden necip milletimizin şanlı zaferidir"
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15 Temmuz 2023 Cumartesi 18:19:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 18:19:00

"15 Temmuz, yedi düvele göğsünü siper eden necip milletimizin şanlı zaferidir"

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz'un, gücünü tarihten alan, Çanakkale'de olduğu gibi yedi düvele göğsünü siper edip inançlı yüreğinde ihaneti ve işgal girişimini yok eden Türk milletinin şanlı bir zaferi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz'un, gücünü tarihten alan, Çanakkale'de olduğu gibi yedi düvele göğsünü siper edip inançlı yüreğinde ihaneti ve işgal girişimini yok eden Türk milletinin şanlı bir zaferi olduğunu belirtti.

Altun, sosyal medya hesabından, FETÖ'nün darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Recep Gündüz'ün babası Yaşar Gündüz'ün hikayesini anlatan video paylaştı.

Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz, gücünü tarihten alan, Çanakkale'de olduğu gibi yedi düvele göğsünü siper edip inançlı yüreğinde ihaneti ve işgal girişimini yok eden ve bu aziz vatanı yeniden vatan kılan necip milletimizin şanlı zaferidir. İşgal ve hain darbe girişimine kahramanca direnen, teröristler tarafından milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan alçak saldırıları püskürten aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar diliyoruz."

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Fahrettin Altun 15 temmuz
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