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26 Ekim 2023 Perşembe 23:16:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 23:16:00

Valilikten 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kararı: Trafiğe kapatılmayacak

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılması kararının iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-29 Ekim'de belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararının kaldırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararının alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibarıyla köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : 15 Temmuz Köprüsü 100. Yıl Kutlamaları İstanbul Valiliği
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