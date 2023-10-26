15 Temmuz Şehitler Köprüsü, cuma ve hafta sonu bazı saatlerde kapatılacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, cuma ve hafta sonu bazı saatlerde kapatılacak

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, köprünün cuma ve cumartesi 02.00-07.00, pazar ise 16.00-00.00 saatlerinde çift yönlü trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü planlama uyarınca, 27 Ekim Cuma 02.00-07.00 saatleri arası (26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece), 28 Ekim Cumartesi 02.00-07.00 saatleri arası (27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlayan gece), 29 Ekim Pazar 16.00-00.00 (Aynı gün gece yarısına kadar) çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır."