15 Temmuz şehidinin babasından Kılıçdaroğlu'na tepki: "Terörün maşası olmuş!"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni öğrenir öğrenmez vatanını savunmak için sokağa çıkan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Fatih Kalu, ilk olarak Ankara'daki evinin yakınındaki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) binasının önüne destek olmak için gitti. Genç Fatih, MİT binası önünden daha sonra geçtiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde FETÖ'cü hainlerin helikopterden açtığı ateş sonucu vurularak yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit düşen üniversite öğrencisi Fatih'in babası Erdal Kalu (60) ise 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ilk şehitlerinden olan oğlunun yasını tutmaya devam ediyor.

"ÇOK ÜZÜLÜYORUZ! OĞLUMUN KEMİKLERİ SIZLIYOR!"

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri öncesinde Sabah'a konuşan şehit babası Erdal Kalu, 6'lı masanın ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıların göreve iade edeceği yönündeki açıklamalarının yanı sıra terör örgütleri ve FETÖ hakkındaki açıklamalarına tepki duygunu açıkladı. Kalu, Kılıçdaroğlu'na olan tepkisini şöyle dile getirdi: "Bin Fatih vatana feda olsun ama 251 kişiye kurşun sıkanlarla bir olanlar bizden değildir. Çok üzülüyoruz, oğlumun ve bütün şehitlerin kemikleri sızlatıyor" dedi.

"KILIÇDAROĞLU, YURT DIŞI GÜÇLERİNİN VE TERÖRÜN MAŞASI OLMUŞ"

Kalu, 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu için ise şu yorumda bulundu: "Bunlar yedili masa değil, FETÖ, PKK ve HDP'nin içinde olduğu dokuzlu-onlu masa. Bunların işi vatanı bölmek! Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar biz bu vatan için şehitler verdik. Ama ülkeyi bölecekler diye çok üzülüyorum. Bunlardan her şey beklenir çünkü. Bunlar vatanı da böler, bayrağı da satar. Kılıçdaroğlu yurt dışındaki güçlerin ve terörün maşası olmuş."

"BU BİR VATAN BORCU. ERDOĞAN'A OY VERMEMİZ LAZIM"

Sözlerine devam eden Kalu, millet olarak birleşmek gerektiğini ifade ederek, "Millet olarak, vatandaş olarak bunlara karşı birleşmemiz ve gücümüzü göstermemiz lazım. Vatan için bunu yapmamız gerek. Seçimde bu ittifaka göstereceğiz, sandığa sahip çıkıp oyumuzu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atmamız lazım. Millet İttifakı'na karşı bir vatan borcu olarak Erdoğan'a oy vermek gerektiğini düşünüyorum. Çevremdeki şehit aileleri de böyle düşünüyor. Çok da üzülüyorlar; Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile PKK ile işbirliği yaptıkları için... Şehit ailelerinde ve gazilerde Kılıçdaroğlu'na FETÖ ile işbirliği yapması ve KHK'lıların iadesi ve terör örgütü PKK konusunda tutumundan dolayı çok büyük bir tepki var. 251 şehidimizin katillerini de cezaevinden çıkartacaklar ya buna çok üzülüyorlar. Rabbim bunlara fırsat vermesin" dedi.

"KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRSE NE ŞEHİDE SAHİP ÇIKAR NE GAZİYE!"

Kalu son söz olarak şunları ifade etti: "Benim oğlumu dört kişi bekliyor ama cumhurbaşkanımızı 85 milyon kişi bekliyor, ona bir şey olmasın. Hem cumhurbaşkanımız hem İçişleri Bakanımız bizlere sahip çıkan insanlar... Kılıçdaroğlu seçilirse ne şehide sahip çıkar ne gaziye! Eşim ise geceleri çok ağlıyor, duasında 'Allah Cumhurbaşkanımızın ve bizim FETÖ'cü hainlere karşı başımızı indirmesin, 7'lı masa kazanmasın' diyor. 100 yılda bir Recep Tayyip Erdoğan gibi bir insan gelmiş, onu elimizde tutmamız lazım. Elimizden kayarsa işimiz kötü. Bu seçimi bir seçim değil, vatan meselesi olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı çelik gibi kale gibi karşılarında dursun, benim oğlumun ismi Fatih, Fatihler gibi Mehmetler gibi Muhammedler gibi karşılarında dursun! Hiç üzülmesin, millet olarak arkasındayız. Bütün şehitler de arkasında!"