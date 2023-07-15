VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler'e özel ilgi gösteriyor
Türkiye'de görevli yabancı misyonlar, 15 Temmuz dolayısıyla mesaj yayımladı
Lübnan-İsrail sınırında gerginlik: İsrail güçleri, Lübnanlı vekile saldırdı
15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu sürüyor
FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranan eski asker, düzenlenen operasyonla yakalandı
Kırklareli'ndeki terör operasyonlarında 26 şüpheliden, 12'si tutuklandı
15 Temmuz 2023 Cumartesi 16:09:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 16:09:00

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu sürüyor.

Şehidin kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş, Kur'an-ı Kerim ve dua okuyor. Çocuklarına Ömer Halisdemir'in kahramanlıklarını anlatan aileler, duygulu anlar yaşıyor.

Kayseri'den bisikletiyle Çukurkuyu'ya gelen Mustafa Tan, AA muhabirine, yaklaşık 180 kilometre pedal çevirdiğini söyledi.

Şehidin kabrine ilk defa geldiğini belirten Tan, çok güzel duygular yaşadığını dile getirdi.

Nevşehir'den bisikletiyle gelen öğretmen Seyfettin Tekin de 15 Temmuz'u bir milat olarak gördüğünü anlattı.

15 Temmuz'u her türlü vesayetin bittiği, milli duruşun, milli iradenin bir kez daha tecelli ettiği bir gün olarak gördüğüne dikkati çeken Tekin, "Böyle kahramanlar olduğu müddetçe bu vatan hiçbir zaman emperyalist güçlerin himayesine girmeyecek. Bizler olduğumuz müddetçe bu bayrak dalgalanacak." dedi.

Ankara'dan gelen Selim Coşkun ise aslen Niğdeli olduğunu ve her sene şehidin mezarını ziyaret ettiğini belirtti.

Buraya her geldiklerinde hüzünlendiklerini dile getiren Coşkun, "Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Allah razı olsun kendisinden. Söyleyecek bir şey yok. Bu vatan için canını feda etti, gözünü kırpmadın. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Almanya'dan gelen gurbetçi Hamza Kocabey ise 15 Temmuz gecesi Türkiye'de olduğunu ve her şeyi gördüklerini söyledi.

Anlatılamayacak hisler yaşadığına işaret eden Kocabey, "Yurt dışından geliyoruz ama kalbimiz hep burada. Her şeyi gördük, vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ömer Halisdemir 15 Temmuz FETÖ
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
Dans ettirecek

Dans ettirecek
Marmaris'te çifte sahne

Marmaris'te çifte sahne
Londra'da oyunculuk eğitimi alıyor

Londra'da oyunculuk eğitimi alıyor
Z kuşağına hitap edecek

Z kuşağına hitap edecek
Sürpriz ayrılık

Sürpriz ayrılık
Aşk-ı Memnu çok öğreticiydi

Aşk-ı Memnu çok öğreticiydi
Fransa'dan Ayvalık'a

Fransa'dan Ayvalık'a
Kurt Efe uğuru

Kurt Efe uğuru

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX