15 Temmuz gazimiz Turgut Aslan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı... Bakan Soylu'dan 'Aslan' paylaşımı: Sen bizim kahramanımızsın
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine, 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan getirildi. Bakan Soylu, atamanın ardından yaptığı paylaşımda gazimiz Turgut Aslan için 'Sen bizim kahramanımızsın' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Resmi Gazete'de yeni atama kararları duyuruldu.
Atanan isimler arasında Turgut Aslan da vardı...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde başından vurularak ağır yaralanan dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Başdanışman olarak atandı.
TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELE ETTİ
Görevi süresince terör örgütleriyle mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca ve kahramanca mücadele eden Aslan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine kadar bu görevini başarıyla yürüttü.
GAZİ UNVANI
15 Temmuz'da hain darbeciler tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nda rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralanmış ve geçirdiği operasyonlarla hayata tutunarak ''gazi' unvanı almıştı.
Bakan Soylu'dan 'Turgut Aslan' paylaşımı: Sen bizim kahramanımızsın
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın" dedi.
Bakan Soylu'dan 'Turgut Aslan' paylaşımı: Sen bizim kahramanımızsın16.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:16İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın" dedi.Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Bakan Soylu, "15 Temmuz için, 'FETÖ'nün ihanetine kanıt aranıyorsa, kanıt benim' diyen TEM başkanımız Turgut Aslan, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın, teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı.
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