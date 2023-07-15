15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

Kayseri, Kırşehir, Niğde, Sivas ve Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Kayseri'de, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Vedat Öncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, il müdürleri ve belediye başkanları, Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda saygı atışı yapıldı, protokol üyelerince şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, buradaki programın ardından Şehir Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek dua okudu.

Erciyes Üniversitesinde düzenlenen programda konuşan Vali Çiçek, 15 Temmuz'da Türkiye'nin yükselişinin önünün kesilmek istendiğini belirterek, "Ancak bu milletin ne kadar büyük bir cesaret göstereceğini ve bunların karşısında dimdik duracağını hesap edemediler." dedi.

Büyükkılıç ise güç odaklarının Türkiye üzerinde oynadığı oyunların hiçbir zaman bitmeyeceğini anlatarak, "Bu oyunları bertaraf edebilmek için 15 Temmuz'da olduğu gibi her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Protokol üyeleri, "Türkiye Yüzyılında Şanlı Türk Bayrağı" temalı fotoğraf sergisinin açılışını da gerçekleştirdi.

Kırşehir

Kırşehir'de Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Hüdayar Mete Buhara ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

15 Temmuz şehitlerinden Gökhan Yıldırım'ın Kaman'a bağlı Kargın Yenice köyü, Ayhan Keleş'in de Kurancılı beldesindeki kabirlerinde dua edildi.

Öte yandan, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadelenin anlatıldığı ve Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği karelerden oluşan sergiyi, 19 ilden Ahi Evran Gençlik Kampı'na gelen gençler gezdi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Demokrasi Zaferi ve Milli İrade" temasıyla açılan sergide konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, 15 Temmuz gecesi yaşananların sergideki fotoğraflarla bir kez daha hatırlanacağını söyledi.

Rize'den Ahi Evran Gençlik Kampı'na katılan Ceren Atalay da "Bizim için hem gurur hem de yaşanan tarihi yeniden hatırlamamız için çok önemli bir sergi oldu." diye konuştu.

Niğde

Niğde Valisi Mustafa Koç ve protokol üyeleri, şehitliği ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri, daha sonra Şadırvan Parkı'nda açılan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisini gezdi.

Programa, Vali Koç'un yanı sıra Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, protokol üyeleri ve şehit yakınları katıldı.

Sivas

Sivas'ta Yukarı Tekke Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç ve katılımcılar, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Bu arada, protokol üyeleri, şehitlik ziyareti öncesi Atatürk Kongre Müzesi'nde "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temalı resim ve fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, protokol üyeleri ile şehit yakınları ve gaziler, şehitliği ziyaret etti.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dua edildi. Vali Tekbıyıkoğlu ve protokoldekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, 15 Temmuz'da doğum gününde şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın ailesiyle bir süre sohbet etti.

Programa katılan Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir kadın jandarma personeli ve oğlu, şehit kabirlerindeki çiçekleri suladı, mezar taşını yıkadı.

Çanakkale

Vali İlhami Aktaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve protokol üyelerince sembolik şehitliklere karanfil bırakılmasıyla devam eden tören, Şehitler Abidesi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit programı, dua edilmesi ve ikramlarla sona erdi.

Aktaş, gazetecilere, hain darbe girişiminin 7'nci yılı olduğunu söyledi.

Bu kapsamda kentte etkinlikler düzenlendiğini belirten Vali Aktaş, şöyle konuştu:

"Halkımıza, gençlerimize, yavrularımıza, hain darbe girişimini unutturmamak, bu hain darbe girişimine karşı yapılan mücadeledeki kahramanlarımız, kahramanlıkları anlatmaya devam edeceğiz. O kahramanların sayesinde bugün Türkiye Yüzyılı'nı yaşıyoruz. Onları unutturmamak için çeşitli etkinliklerle bugünü anıyoruz. Bu etkinliklerden birisi de Cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı bu kutsal topraklarda dua etmek, şehitlerimizi anmak için bulunuyoruz. Başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve liderliğinde hiçbir zaman bu hainlere hangi amaçla olursa olsun, hiçbir terör örgütüne geçit vermeyeceğimizi haykırıyoruz, haykırmaya devam edeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız."

Programa, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yıldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, askeri erkan, kurum müdürleri, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Antalya

Uncalı Mezarlığı Şehitliği'nde düzenlenen törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu ve şehit yakınları katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın kabrine karanfil koyan protokol üyeleri, diğer şehitlerin mezarlarını da ziyaret ederek dua okudu.

Muğla

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Daha sonra Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar, 15 Temmuz şehidi Bando Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın kabrinin de bulunduğu Yeni Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Burada şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar okundu.

Burdur

Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Akif Altay da Burdur'un Çeltikçi ilçesinde mezarı başında anıldı.

Altay'ın Güvenli köyündeki kabri başındaki anma törenine, Burdur Valisi Ali Arslantaş, şehidin oğlu Niyazi Altay ve kızı Aslı Altay Keçe, Garnizon Komutanı Albay Serdar Erkan Ergil, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Mustafa Güder ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören kapsamında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehit Akif Altay'ın mezarlarına karanfil bırakan protokol üyeleri, 1997'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ali Yıldırım'ın kabrine de karanfil bırakıp dua etti.

Şehit Ali Yıldırım'ın annesi Güldane ve babası Mehmet Yıldırım'ı ziyaret eden Vali Arslantaş, yaptığı açıklamada, Güvenli köyünün 2 şehit verdiğini söyledi.

İlk şehidin 26 yıl önce Kuzey Irak bölgesindeki terörle mücadelede verildiğini belirten Arslantaş, şehit Akif Altay'ın da 2016'da Gölbaşı'nda vatan müdafaasında şehit düştüğünü dile getirdi. Vali Arslantaş, "Allah onlardan razı olsun, onları yetiştirenlerden razı olsun. Şefaatlerinden mahrum etmesin." diye konuştu.

Edirne

Buçuktepe Mezarlığı'nda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Vekili Sıdkı Zehin, şehit kabirlerine çiçek bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Zehin, daha sonra 15 Temmuz gazisi Abdullah İrgin'e evinde ziyarette bulundu.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce de Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, emniyet mensupları ve şehit yakınları, şehitler için dua etti. Kabirlere çiçek bırakan Alçalar, şehitlerin anne ve babalarının elini öptü.

Ziyaretlerde, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

Üç Şerefli Cami'de ise öğle namazı öncesi şehitler için mevlit okutuldu.

Kırklareli

Kırklareli'nde şehitlikte düzenlenen törende, İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından dua edildi.

Vali Birol Ekici, konuşmasında, Türk milletinin 15 Temmuz'da tarihte görülmemiş hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Türk milletinin birlik ve beraberliği, imanı, inancı ile top ve tüfeklere karşı durduğunu dile getiren Ekici, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ve çağrısıyla Türk bayrağını eline alıp sokaklara inen Türk milletinin, aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi gücünü gösteren birlik ve beraberliğiyle, karanlık başlayan gece aydınlık bir sonuca ulaşmıştır. Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları o geceyi karanlık tarihe gömmüştür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehit kabirleri ziyaret edildi.

Ardından Dereköy yolunda şehitler anısına fidan dikildi.

Hızırbey Camisi'nde de öğle namazı öncesi şehitler için mevlit okutuldu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Eski Şehir Mezarlığı'ndaki törende Kur'an-ı Kerim okundu, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Osman Nuri Bedir tarafından dua edildi.

Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve parti temsilcileri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Daha sonra protokol üyeleri, 15 Temmuz şehidi Münir Alkan'ın annesi Münibe Alkan'ı ziyaret etti.

Mersin

Şehit yakınları, merkez Toroslar ilçesi Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Türk bayraklarıyla donatılan şehit mezarlarının bakımlarını yapan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve diğer ilçe protokolü şehit aileleriyle görüştü.

Osmaniye

Osmaniye'de de FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Karacatilki, şehitlikteki mezarı başında anıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Şehitliği'ndeki programda baba Hamza ile anne Nuriye Karacatilki'ye başsağlığı diledi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftü Yardımcısı Alaaddin Hançer tarafından dua edildi.

Vali Yılmaz ve protokol, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Anne Nuriye Karacatilki, AA muhabirine, acısının halen taze olduğunu belirterek, "Milletimden, devletimden Allah bin kez razı olsun. Benim kuzum bir tane gitti, arkasında bin tanesini bıraktı. Allah mekanını cennet etsin." dedi.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitliklere karanfil bırakıldı, dualar edildi.

İskenderun Şehitliği'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu,

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.