VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan'dan ASEAN'da iş birliği mesajı: Birlikte daha fazlasını başarmada kararlıyız
15 Temmuz anısına Türk bayrağı asıldı
Bakan Koca'dan 'Hepatit A aşısı' açıklaması
"Üzüntülü ama gururluyum"
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu!
Başkan Erdoğan Beylerbeyi'nde vatandaşlara seslenecek
15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:52:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:52:00

15 Temmuz anısına Türk bayrağı asıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 7'nci yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 7'nci yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile şehit ve gazi yakınları, köprünün Anadolu Yakası girişindeki Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde bir araya geldi.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Turunç, 15 Temmuz 2016'da köprüye Türk bayrağı asıldığını, darbe girişiminin 7'nci yılında hayatlarını feda eden şehitlerin anısına yine bayrak asılacağını söyledi.

Gazilerin de unutulmayacağını dile getiren Turunç, "Burada asacağımız bayrak, bu topraklarda binlerce yıl olduğu gibi göklerde dalgalanacak. Çünkü o bayrak bizim özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolü. Şehitlerimiz de o mana ve ruhu bildikleri için hayatlarını seve seve ortaya koydular. Şehitlerimize ve yakınlarına söz veriyoruz, bayrak asla inmeyecek, vatan bölünmeyecek ve bu millet asla esir olmayacak. Binlerce yıl özgürlüğünü ve bağımsızlığını sürdürerek dünya milletlerine de örnek bir millet olarak yoluna devam edecek." ifadesini kullandı.

Turunç'un açıklamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasına kadar yürüyen gruptakiler 10 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki Türk bayrağını birlikte asarak sarkıttı.

Türk bayrağının iki tarafına "Vatan, millet aşkına" ve "Yedi yıl önce bu gün burada 34 can vatan uğruna şehit oldu, rahmet ve minnetle" yazılı iki afiş asıldı.

Etiketler : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Türk bayrağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
İcardi'yle hedefi bir milyar

İcardi'yle hedefi bir milyar
Londra'da oyunculuk eğitimi alıyor

Londra'da oyunculuk eğitimi alıyor
Sete koşarak gidiyorum

Sete koşarak gidiyorum
Yeşilçam bayrağını ileriye taşıyorsunuz

Yeşilçam bayrağını ileriye taşıyorsunuz
Okuduğu lisede klip çekti

Okuduğu lisede klip çekti
Sivaslı paylaşımı güldürdü

Sivaslı paylaşımı güldürdü
Yeşil sahalardan sahnelere transfer oldu

Yeşil sahalardan sahnelere transfer oldu
Dayı-yeğen buluşması

Dayı-yeğen buluşması
Babanın bize armağanısın

Babanın bize armağanısın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX