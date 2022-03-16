Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi!

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16 Mart 2022 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 09:39:00

15 Mart 'Uluslararası İslamofobi İle Mücadele Günü' oldu

Kaynak: AA

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Türkiye ve Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına sunduğu tasarı sonrası BM Genel Kurulu, 15 Mart'ı 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' kabul etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 15 Mart'ı ''Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'' kabul etti.

Türkiye ve Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına sunduğu tasarı, BM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kararla 15 Mart, BM Genel Kurulu tarafından ''Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'' ilan edildi.

Kararda, insan haklarına ve farklı din ve inançlara saygıya dayalı, hoşgörü ve barış kültürü ile küresel diyaloğu teşvik eden uluslararası çabaların güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Kararda ayrıca dini inançları nedeniyle kişilere ve tüm ibadet yerlerine yönelik her türlü şiddet olayı güçlü bir şekilde kınandı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "İslamofobi ve antisemitizm dahil tüm din ve inançlara dayalı her türlü ayrımcılık kabul edilemez ve kınanmalı." dedi.

İslamofobi'nin bugün insanlığı karşı gerçek ve artan bir tehdit olduğuna ve ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve şiddet gibi birçok formda kendini gösterdiğine dikkati çeken Keçeli, "Bugün bu kararın kabul edilmesiyle BM üyeleri, İslamofobi'yi gerçek bir tehdit olarak kabul ediyor ve İslamofobi'nin tüm biçimlerine ve tezahürlerine karşı mücadele taahhüt ediyor." diye konuştu.

Etiketler : Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü BM İslamofobi
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