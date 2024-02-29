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29 Şubat 2024 Perşembe 22:36:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 22:36:00

148 ülkenin temsilcileri Antalya'da! Başkan Erdoğan'da Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

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Başkan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'ya geldi. Foruma 148 ülkeden devlet ve hükümet başkanları, bakanları, diplomatları, iş insanları, akademisyenleri ile düşünce kuruluşları, gençlik ve medya temsilcileri katılım sağlayacak.

Başkan Erdoğan 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu münasebetiyle Antalya'ya geldi.

Antalya Havalimanında Başkan Erdoğan'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Hilmi Durgun ve il protokolü karşıladı.

48 ÜLKEDEN KAPSAMLI KATILIM

Başkan Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle gerçekleşecek Antalya Diplomasi Forumunun bu sene üçüncüsü düzenleniyor. Antalya Diplomasi Forumunda toplam 148 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, bakanları, diplomatları, iş insanları, akademisyenleri ile düşünce kuruluşları, gençlik ve medya temsilcileri geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 1-3 Mart'ta gerçekleştirilecek 3. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da gerekli tüm hazırlıklar yapıldı.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da bu hafta sonu diplomasi trafiği yaşanacak. Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na 3. kez ev sahipliği yapacak.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen forumun bu yılki ana teması "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" olacak.

Başkan Erdoğan'ın da katılacağı forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak.

Orta Doğu'dan Asya-Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya farklı coğrafyaları ilgilendiren konularla iklim değişikliğinden teröre, gıda güvenliğinden uzay diplomasisine pek çok küresel meselenin ele alınacağı forumda, "Gazze" de konuşulacak.

Ayrıca Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Kadın, Barış ve Güvenlik" üzerine yüksek düzeyli oturum da gerçekleştirilecek.

LİDERLER, BELEK'TEKİ OTELLERDE KONAKLAYACAK

Forumun yapılacağı Belek'teki otellerde konaklayacak üst düzey konuklar için kent genelinde gerekli hazırlıklar yapıldı. Bu kapsamda havalimanı ve Belek Turizm Merkezi ile forumun gerçekleşeceği NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Oturumların, ikili görüşmelerin ve basın toplantılarının yapılacağı odaların hazırlandığı merkezde, Anadolu Ajansı ve TRT başta olmak üzere foruma katılacak kurum ve kuruluşlar tarafından stantlar oluşturuldu.

Özellikle Gazze'nin ön plana çıkacağı forum kapsamında merkezde, Gazze'deki dramı anlatan platform da hazırlanıyor.

"ANTALYA, FORUMA HAZIR"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, Antalya'nın 500'ün üzerinde üst düzey katılım beklenen forum için hazır olduğunu söyledi.

Forumda, liderlerin, dünyadaki sorunlarını, en önemlisi Filistin meselesini, Gazze'de yaşanan büyük dramı değerlendireceği platformların olacağını anlatan Şahin, "Sadece Gazze'de değil, dünyanın neresinde acı varsa dünya liderlerinin bu acıyı ortadan kaldıracak, barışı dünyada tesis edecek adımlar atabileceği platformlar oluşması lazım. Antalya Diplomasi Forumu bu amaçla oluşturulmuş bir platform. İnşallah bu amaca da hizmet edecektir." diye konuştu.

Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözbebeği olduğuna işaret eden Vali Şahin, böyle bir organizasyon için de ideal bir kent olduğunu dile getirdi.

Forum için kentte gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Tüm hazırlıklarımızı yaptık. 20 bin civarında güvenlik görevlimiz hem kendi ilimizden hem de civardaki illerden görevlendirildi. Tüm yollarda, bölgelerde şehrin her noktasında hazırlıklarımız tamam. Denizden, havadan tedbirlerimizi aldık. Zaten Antalya güvenli bir şehir, Türkiye güvenli bir ülkedir. Misafirlerimizi huzur içinde ağırlayacağız."

Etiketler : başkan erdoğan Antalya Antalya Diplomasi Forumu
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