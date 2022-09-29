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29 Eylül 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 16:00:00

“Demir Pençe” Tugayında sancak töreni

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Korgeneral Refik Kurttekin Kışlası'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına 8. Hudut Alay Komutanlığı'na sancak teslim etti. Şırnak'ta '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Terörü bitirmekte kararlıyız, rehavet yok' dedi. Bakan Akar, Kuzey Irak'ta Asos bölgesine harekat düzenlendiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu.

Bakan Akar'ın konuşmasından satır başları:

-Mehmetçik 'Hudut Namustur' diyerek yapılması gereken ne varsa gece demeden, gündüz demeden yapıyor. Hiçbir boşluk bırakmadan teröristlerin peşindeyiz. Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde.

-Kıbrıs'taki kardeşlerimiz başta olmak üzere, dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilene kadar rehavet yok. En son terörist etkisiz hale getirilecek. Asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Terörü bitirmekte kararlıyız. PKK asla Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. DEAŞ'ın hiçbir zaman Müslümanların temsilcisi olamadığı gibi YPG/PYD adı ne olursa olsun Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz.

"TSK 140 KM DERİNLİKTE HAREKAT YAPTI"

-Biz Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm komşularımızın egemenlik haklarına, toprak bütünlüklerine saygılıyız. Bizim hedefimiz teröristler. Biz teröristlerin peşindeyiz. Durmak yok, teröristler nerede, hedefimiz orası. TSK 140 kilometre derinlikte Asos'ta 16 mağarayı imha etti.

"KÜRT-TÜRK KARDEŞTİR, FİTNEYE FESADA İZİN VERMEYELİM"

-Kürt-Türk kardeş. Biz bu vatanı birlikte kurduk. Fitneye fesadı izin vermeyelim. Bizim için Türk-Kürt-Arap kardeşliği bakidir. Bundan dönmek yok. İster adı YPG ister PKK olsun bunlar terörist. Arkasında kim olursa olsun artan bir tempo ile bugüne kadar devam ettik, bundan sonra da devam edeceğiz. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı ile bu mücadele devam edecek.

"KIYMETİMİZİ ANLADILAR, ANLAYACAKLAR"

-Tahıl krizini Sayın Cumhurbaşkanımız telefon diplomasisi ile çözdü. Kıymetimizi tüm dünya anladı, anlayacaklar.

"İSTER SİZ GELİN İSTER BİZ GELELİM"

-Maalesef Yunanistan kötü komşu niteliğinde. İşleri bulandırmak için bunu yapıyorlar. Aklıselim sahibi Yunanlardan akademisyenler, amiraller bunu gördü. Yunanistan'ın bu davranışlardan vazgeçmesini, barışçıl yol ve yöntemlerle sorunun çözülmesinden yanayız. İster buraya gelsinler ister biz Yunanistan'a gidelim. Bu sorunları çözelim. Türkiye kimse için tehdit değil, tehlike değil. Gerginlikten en büyük zararı Yunan halkı görüyor.

Etiketler : Hulusi Akar yunaistan pkk şirnak
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