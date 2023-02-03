14 ülkenin Nobel adayı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesiyle ilgili süreci anlattı. İlk etapta 13 ülkenin destek verdiği, önümüzdeki günlerde Azerbaycan'ın katımıyla sayının 14 olacağı öğrenildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ödülün her yıl verildiğini hatırlatan Şentop, söz konusu adaylığın 2022 yılına ait olduğunu belirterek, "2022 yılının en önemli olayı nedir dünyada? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu ortaya çıkan savaştır. Bu olayla ilgili dünyada öne çıkan, savaşın durdurulması, insani ateşkesin sağlanması noktasında adım atan kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunun somut sonuçları da var. 2022'de ateşkese yakın bir tablo ortaya çıkmıştı. Tahıl koridoru ile ilgili bir adım atıldı. Dünyada tahıl fiyatları ile ilgili önemli bir regülasyon sağladı bu tablo. Tahılın öğütülerek fakir ülkelere gönderilmesi yönünde de somut adımlar atıldı" dedi.

ESİRLER DE KURTARILDI

Şentop şunları söyledi: "Bunun yanında İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir esir değişimi gerçekleşti. Yine bir insani koridor ile yaralıların ve yaşlıların ülkelerine iade edilmesi yönünde bir somut adım atıldı. 2022 yılına baktığımızda en önemli olay Rusya-Ukrayna savaşı. İkinci önemli olan olay da savaşın sona erdirilmesi için Erdoğan'ın attığı adımlar. 2022 yılı için eğer bir Barış Ödülü'nden bahsediyorsak, burada tek bir kişi var. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

İŞTE O ÜLKELER

Şentop, ilk etapta başvuruda bulunan 10 ülkenin isimlerini açıkladı. Bu ülkelere 3 ülke daha eklendiği ifade edildi. Bu ülkeler şunlar; "Pakistan, Endonezya, Macaristan, Japonya, Bangladeş, Cezayir, Umman, Mali, Gabon, Nijer, Özbekistan, Somali ve KKTC." Azerbaycan'ın da bu konuda başvuruda bulunabileceği değerlendiriliyor.

ERDOĞAN-BAHÇELİ 50 DAKİKA GÖRÜŞTÜ: CUMHUR İTTİFAKI'NDA SEÇİM ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli yılın ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirmek üzere bir araya geldi. MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Edinilen bilgilere göre, masada iç ve dış siyasetteki gelişmeler vardı. 2023 seçimlerine dönük AK Parti ve MHP'nin çalışmaları değerlendirildi.

BAŞÖRTÜSÜ DE KONUŞULDU

Başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunmasına dair düzenleme Cumhur İttifakı'nın teklifiyle Meclis'e sunulmuştu. 335 milletvekili sandalye sayısı gerekiyor. Teklifin Meclis'ten geçebilmesi için 400 milletvekili imzası gerekiyor. Görüşmede Meclis'te izlenecek yolun da değerlendirildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI İÇİN ENGEL BULUNMUYOR

TBMM Başkanı Şentop , "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı siyaseten belliydi. Tartışmanın zamanlaması ilginç. Cumhurbaşkanımızın ikinci defa adaylığı söz konusudur" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Şentop, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusundaki tartışmalara yanıt veren Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı siyaseten belliydi. Tartışmanın zamanlaması ilginç. Hiçbir tereddüt yok. Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, Cumhurbaşkanımızın ikinci defa adaylığı söz konusudur. Anayasaya göre hiçbir hukuki problem yok" diye konuştu.

ZAMANLAMASI İLGİNÇ

Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığı hakkındaki tartışmanın zamanlamasının ilginç olduğunu söyledi. Bu düzenlemenin Nisan 2017'deki referandumla anayasaya girdiğine işaret eden Şentop, yürürlük tarihleri dikkate alındığında 2018 seçimlerinden önce yürürlüğe girmiş bir düzenleme olduğunu belirtti. Şentop, "Dolayısıyla bu tartışmanın zamanlaması ilginç, buraya dikkati çekmek istiyorum. Tam seçimlerin takviminin açıklanacağı bir sırada, böyle bir tartışmanın, bugüne kadar hiç lafı, sözü edilmemiş şekilde gündeme gelmesi ilginç" diye konuştu.

İKİ KEZ SEÇİLME HAKKI

Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin düzenlemenin 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girdiğini hatırlatan Şentop, "Bu şu demektir; 30 Nisan 2018'den sonra bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere, iki defa aday olma ve seçilme imkanı tanınmıştır" dedi.