VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Vefat sayısı 766 gün sonra 10'un altına düştü
14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
ABD: Rusya Donbas'ta da planladığı takvimin gerisinde kaldı
Almanya'ya 'Kavala' tepkisi
Bayram trafiğinde 200 binden fazla personel görev alacak
Elon Musk 8,5 milyar dolarlık Tesla hisselerini sattı
İstanbul'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı
Rusya'dan yeni yaptırım kararları
Bolu Dağı'nda yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor
16 yıl 15 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Bozdağ'dan Almanya'ya tepki: İç işlerimize açık müdahale girişimi
Türk mühendislerin geliştirdiği çevre dostu elektrikli otobüsler Almanya'da sergilendi
Bakan Karaismailoğlu: Ramazan Bayramı tatili süresince 1000 ekip, 5 bin 400 personel ve 1500 makiney...
Aliyev'den Türkiye açıklaması
Türkiye'nin ihracatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 arttı
Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta hizmete açılacak
Mehmetçik'ten PKK'ya bir darbe daha!
Tuzla'da bir iş yerinde patlama
İBB'de çalışan PKK bağlantılı Şafak D. tutuklandı
Taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor
İstanbul'da Ramazan Bayramı tedbirleri
Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu”
KDV'de devrim gibi gelişme! Paralar iade edilecek
29 Nisan 2022 Cuma 22:02:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 22:02:00

14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Erdoğmuş ve Altay'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Van Milletvekili Tayip Temel, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca."

Gelen fezlekeler arasında Semra Güzel'in 2, Berdan Öztürk'ün 3, Tayip Temel'in 2, Remziye Tosun'un 2 dosyası bulunuyor.

Etiketler : fezleke TBMM Engin Altay
İftarda buluştular

İftarda buluştular
Can dostu ana kucağında

Can dostu ana kucağında
Sosyal medyadan keşfedildim

Sosyal medyadan keşfedildim
Tiyatro öncesi prova

Tiyatro öncesi prova
Ezel'de oynamak istemedim

Ezel'de oynamak istemedim
Askerlik yaptığım yerlerde film çektik

Askerlik yaptığım yerlerde film çektik
Jennifer bile olsa dönüp bakmam

Jennifer bile olsa dönüp bakmam
8 bin kişilik koro

8 bin kişilik koro
Her zaman çiçek alır

Her zaman çiçek alır

EN ÇOK OKUNAN HABERLER