VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB, Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi gönderiyor
İsveç Başbakanı: Depremzedeler için 7 milyar euroluk yardım taahhüdü yapıldı
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya kararından memnun
Putin: Rusya'nın tahıl anlaşması kapsamındaki taleplerinin karşılanması gerekiyor
AB, gaz tüketimini azaltma tedbirini sürdürmeye hazırlanıyor
Bakan Koca'dan hayatını kaybeden 112 Acil personeli için başsağlığı mesajı
Sel felaketinde can kaybı 20'ye yükseldi
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu karşıtları yolları trafiğe kapatıyor
Aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının başvuru süresi bitti
Bakan Nebati: Hasar tespitleri yapılan yerlere hızlı bir şekilde ödeme yapıldı
Bakan Kirişci: Tamamen sıfırdan bir altyapı çalışması yapacağız
Bakan Soylu: Bin 161 vatandaşımıza can suyu ödemesi yapıldı!
Twitter yanıtlarına öncelik sırası
Yaralı bulunan vaşak koruma altında
Can dostlar otelde iyileşiyor
Sokakta berber hizmeti
Dilekçe verip maaşını iptal ettirdi
Çocuklar için kışlık kıyafet
Şöhreti anlattı
İlk adımı İrem atmış
AB, gaz tüketimini azaltma tedbirini sürdürmeye hazırlanıyor
Türkiye'nin Finlandiya kararına ilişkin memnuniyetini dile getirdi
20 Mart 2023 Pazartesi 18:45:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 18:45:00

Aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının başvuru süresi bitti

Kaynak: AA

ABONE OL

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süresi sona erdi.

Bu kapsamda cumhurbaşkanı adaylığı için sırasıyla Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal ve Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun ile "bağımsız aday" olarak Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Halil Murat Ünver kurula adaylık başvurusunda bulundu.

Bu kişilerden adaylık başvuru şartlarını sağlayanlar yarın YSK tarafından ilan edilecek ve seçmenler tarafından bağlı oldukları ilçe seçim kurullarında 22 Mart 2023 Çarşamba imza verilerek, teklifte bulunulmaya başlanacak.

Teklif süresi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20.00'de sona erecek. Bu tarihler arasında 100 bin imzanın toplanması gerekecek.

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

Seçmenler, YSK'nin ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

Etiketler : cumhurbaşkanı adaylığı YSK seçmen başvuru süreci

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX