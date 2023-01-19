Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim için 1950 yılında Menderes'in iktidara geldiği 14 Mayıs gününü işaret ederek, "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihine ilişkin Demokrat Parti'nin 1950 yılında iktidara geldiği gün olan 14 Mayıs'ı işaret ederek "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6'lı masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir" ifadelerini kullandı. Erdoğan şunları söyledi:

YETER, SÖZ MİLLETİN

"Sözü de kararı da geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6'lı masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına yeter diyecektir. Muhalefetin vaadi milletin karşısına bir aday çıkarmak ancak onu görünürde 6, gerisindekileri de hesaba katarsanız en az 10 kişiyle yönetmektir. Kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar. Bunlar gel deyince gelecek git deyince gidecek başkanlara alışmışlar."

BUNLARLA MI UĞRAŞACAĞIM

"6'lı masadaki birilerini masaya Erdoğan mı gönderdi diyorlar. İşim gücüm yok bunlarla mı uğraşacağım. Buradan milli iradenin en yüksek makamı olan Meclisimizden meydan okuyorum; ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Benim milletim artık tüm oyunlarınızı çözdü. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak karşınızdayım. Bakın bölgesinde ve dünyada sorun çözen bir siyasetçi olarak karşınızdayım. Gündemi Türkiye Yüzyılı vizyonu olan bir yönetim olarak karşınızdayız."

BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR

"Şu anda Bayraktar İHA'larını yetiştiremiyor. 3-4-5 sene sonraya gün veriyorlar. Mühimmat yetiştiremiyorlar. Türkiye artık büyüdükçe, güçlendikçe birileri rahatsız oluyor. Onlar rahatsız oldukça biz yolumuza devam ediyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda savunma sanayimizdeki proje sayısını 750'ye, bütçesini 75 milyar dolara çıkardık. Böylece sektördeki firma sayısı 56'dan 2700'ün üzerine, ürün ihracatı 4.5 milyar doların üzerine çıktı. Sektördeki yerlilik oranını yüzde 80'lere çıkarmayı başarmakla da gurur duyuyoruz. Kimi dışarıdan kimi içeriden sayısız sabotaj teşebbüsüne rağmen savunma sanayimizi büyüttük. Öyle yüzde 10, 20 değil yüzde bin karlarla Türkiye'nin nasıl soyulduğunu, kimlerin resmen ülkesini sattığını bizzat gördük."

DEMOKRAT PARTİ'Yİ İKTİDARA TAŞIYAN TARİH

DP, 1950 seçimlerine Celal Bayar'ın liderliğinde girdi. 14 Mayıs 1950'de yapılan seçimde oyların yüzde 55'ini alan DP, 416 milletvekili çıkardı. Parti genel başkanı Celal Bayar, 22 Mayıs 1950'de Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı oldu. Aynı gün, Adnan Menderes başkanlığındaki DP hükümeti kuruldu. Menderes, 9 Haziran'da da DP genel başkanlığına seçildi.

15 YILDA BENDEN BİR ŞEY ÖĞRENEMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'lara yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ahlaksız çıkmış hâlâ 'Geleceklermiş de geldikleri zaman bunlara hesabını soracaklarmış...' Yahu sen rekabet nedir bilir misin ya, sen git çocuk bezi satmaya devam et. Senin işin değil bu. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı. Yanında bir tanesi daha var aynen o da öyle" ifadelerini kullandı.

ORADA KONUŞAN BAŞKOMUTAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Fırtına obüslerinin teslim törenine gittik, komutanlarımız ve milletvekillerimizle... Düşünebiliyor musunuz, muhalefetin başındaki adam; düşünün siz diyor siyasetçi değilsiniz. Tamam da neyi alkışlıyorlar, neden alkışlıyorlar. Alkışladıkları şey dünyayı titreten fırtına obüslerinin teslim töreni. Bay Kemal, konuşan anayasamızın hükmüne göre başkomutan konuşuyor. Ve sen ne Savunma Bakanımıza ve kuvvet komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin, önce haddini bil. Bu bir cibiliyet meselesidir. Karakter zaafı olan bir insan olarak bizim ordumuzun komutanlarına saldırmak herkesin kârı değildir" dedi.