VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Kaset siyaseti yürütüyorlar
Twitter'dan Türkiye kararı! Bazı içerikleri engelledi
14 Mayıs seçim günü hava nasıl olacak?
ASELSAN, çıtayı "GÖKDENİZ" ile yükseltiyor
SİHA destekli istihbarat operasyonları terör örgütlerine darbe vurdu
YSK üyeleri seçimi "Kokpit" ekranından takip edecek
13 Mayıs 2023 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 12:00:00

14 Mayıs seçim günü hava nasıl olacak?

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

14 Mayıs seçim günü, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış bekleniyor. Kalan kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yapılacağı yarın hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Etkisini sürdüren yağışlı sistem pazar günü yurdu büyük oranda terk ederek Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de yerel olmak üzere etkili olacak.

Yurdun kalan kesimlerinde ise parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak.

Pazar günü beklenen en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 22, Samsun'da 19, İstanbul'da 21, İzmir'de 24, Adana'da 29, Diyarbakır'da 25 derece civarında olacak.

Hava sıcaklıklarının yeni haftada salı gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Etiketler : 14 mayıs seçim meteoroloji
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Dijitalin starı

Dijitalin starı
Açılış buluşması

Açılış buluşması
Seninle her şeye varım

Seninle her şeye varım
3 yaşındaki Elif'le klip

3 yaşındaki Elif'le klip
Oyunculuktan şarkıcılığa

Oyunculuktan şarkıcılığa
Ellerimde çiçekler

Ellerimde çiçekler
‘Üvey Anne' oldu

‘Üvey Anne' oldu
En QualIty'ler ödüllendi

En QualIty'ler ödüllendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX