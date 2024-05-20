14 ilde "Kalkan" operasyonları: 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından 14 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik "Kalkan-22" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli merkezli Kayseri, Manisa, Mersin, Eskişehir, Isparta, İstanbul ve Uşak'ta göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 25'i de tutuklandı ve 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda 7 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 4'ü tutuklandı 3'ünün işlemleri devam ediyor.106 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ankara merkezli Bursa, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda 8 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı 8'i tutuklandı.

YAKALANAN GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLECEK



Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Operasyonlar sonucu suçta kullanıldığı tespit edilen 14 adet araç ile çok miktarda dövize el konuldu.