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14 Haziran 2019 11:21 | Cuma

14 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yatan iller güncel nasıl sorgulanır?

14 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Evde bakım maaşı yatan iller güncel nasıl sorgulanır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olanlara devlet destekler veriyor. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere evde bakım maaşı veriliyor. Evde bakım maaşı alabilmenin üç şartı var. 1) Gelir kriterlerinin uygun olması, 2) Bakıma muhtaçlık kriteri, 3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil ediliyor. Evde bakım maaşı 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseltildi. Evde bakım maaşı sorgulama işlemi detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilrisiniz.

Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilen evde bakım maaşı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 14 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi bugünün en çok araştırılan konusu. Evde bakım maaşı yatan iller güncel nasıl sorgulanır? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan ve bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşı için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Evde bakım maaşı şartları, ne kadar gibi detayların tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ 

14 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! 
Denizli, İstanbul,Manisa, Adıyaman,Aksaray,Osmaniye, Van,Ordu, Tekirdağ,Zonguldak,Konya Bolu,Kırkareli,Sivas, Mersin,Ankara, Eskişehir, Şanlıurfa, Kocaeli Bilecik, Niğde,Tokat ve Amasya...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. 

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,
* Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,
* 1 adet fotoğraf,
* Engelli Sağlık Kurulu raporu,
* Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu - İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,
* Boşanma halinde boşanma kararı,
* Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı..

 

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