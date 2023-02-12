Mucize bebeğe 24 ekibi ulaştı

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12 Şubat 2023 Pazar 17:22:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 17:22:00

138 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı... Türkiye'yi ağlatan 2 aylık mucize bebek 24 TV'de

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan 2 aylık bebeğe, 138 saat sonra sağ ulaşılmıştı. Tüm Türkiye'yi ağlatan 2 aylık mucize bebek 24 TV'de. Sağlık çalışanının parmağını emdiği anlar ile herkesi duygulandıran bebeğin sağlık durumu nasıl? İşte yanıtı...

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altından ekipler sayesinde 138 saat sonra sağ olarak çıkarılan 2 aylık bebek, adeta mucize kurtuluşların sembolü olmuştu.

Türkiye'yi ağlatan o mucize bebeğe 24 TV Muhabiri İremnaz Aksoy ulaştı. Sağlık çalışanın parmağını emdiği görüntüsü ile de akıllarda yer edinen mucize bebek şimdi nasıl? İşte yanıtı...

TÜRKİYE'Yİ AĞLATAN O MUCİZE BEBEĞE 24 MUHABİRİ ULAŞTI

24 TV muhabiri İremnaz Aksoy, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 aylık mucize bebeğin sağlık durumu ile ilgili Dr. Nurşah Keskin'den bilgi aldı.

Dr. Nurşah Keskin, "Bebeğimiz gerçekten mucize. 138 saat sonra hava ambulansı ile hastanemize ulaştı. 5 gün enkaz altında yaşam mücadelesi vermiş. Geldiğinde mucize şekilde çok iyiydi. Kafa travması yoktu. Kırıkları yoktu. Batın travması yoktu. Emmesi çok iyiydi. Bütün fonksiyonları iyiydi. Laboratuvar olarak gayet iyi durumda. Mucize, hepimize umut oldu." dedi.

HERKESE UMUT OLDU, BAKIŞLARI KALPLERİ ISITTI

Bebeğin hastanede diğer hastalara, enkaz altında yakınlarını bekleyen herkese umut olduğunu belirten Dr. Keskin, mucize bebeğin yüzleri güldürdüğünü, kalpleri ısıttığını söyledi.

Mucize bebeğin hastaneye kimliksiz olarak geldiğini dile getiren Keskin, "Bebeğin ailesi bulununcaya kadar da ailesi biziz." dedi.

Etiketler : asrın felaketi deprem hatay mucize bebek 24 tv

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