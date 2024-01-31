13 PKK'lı terörist öldürüldü
Kaynak: TRT Haber
MSB, Suriye'nin kuzeyin 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği de vurgulandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüntülere de yer verildi.
Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mQwXZoiNOP