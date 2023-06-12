13. İmam Hatip Spor Oyunları Ödül Töreni yapıldı

İstanbul'daki 300 okuldan 4 binin üzerinde gencin katıldığı 13. İmam Hatip Spor Oyunları sona erdi. 9 ayrı branşta arkadaşlarıyla yarışarak derece kazanan gençler, yapılan törende ödüllerin sahibi oldu.

13. İmam Hatip Spor Oyunları Ödül Töreni, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda sporcular, aileleri, spor camiasından önemli isimlerin katılımıyla yapıldı. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ülker desteğiyle gerçekleştirilen turnuvanın ödül töreninde ferdi ve takım sporlarında tüm branşlarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Akif Kızılcaoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak basketbol gösterisi sunuldu. Protokol konuşmalarının ardından ise dereceye giren sporculara ve takımlara, ödülleri ve kupaları takdim edildi.

SPOR BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜMÜZ



Programda katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, bir işin kıymetinin sürdürülebilir olmasından, başarılı olmasının da arkasındaki güçten kaynaklandığını söyledi. Öncü Spor Kulübü'nün yaptığı bu organizasyonu çok önemsediğini belirten Hacıcaferoğlu, "İmam hatip öğrencilerimizin sporla, kültürle ve sanatla buluşması geleceğimiz açısından son derece önemli. Biz sporun bir eğitim olduğuna, spor yapan gencin sporun disiplinini hayatın tüm alanlarında uygulayacağına inanıyoruz" dedi. Sporun aynı zamanda bir sağlık unsuru olduğunu, spor yapan bir gencin kendini daha zinde hissedeceğini kaydeden Hacıcaferoğlu, "Spor aynı bir güvenlik aracıdır. Spor yapan gencin sosyal çevresinde oluşacak olumsuzluklardan da arınacağını düşünüyoruz. Sporun en önemli olgusunun da birleştirici gücü olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

EĞİTİMDE ORTAK MESAJLARI VERMELİYİZ



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise yeni yüzyılın yapılandırılmasında gençlerin en büyük rolü alacağını söyledi. Öncü Spor Kulübü gibi toplumun değerlerini bütünleştirecek, katkılar sağlayacak sivil toplum kuruluşlarını önemsediğini belirten Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bir çocuğu geleceğe hazırlamak için bir köy gerekir' denilir. Bu çevreyi oluşturmak için birlikte ortak mesajları vermeliyiz. Çocuklarımızın yetişmesini sadece öğretmenlerimizden, sadece aileden beklemek mümkün değil. Doğru rol modelleri göstererek, pekiştirerek, onları güzel yarınlara hazırlamamız gerekiyor. Bu çerçevede yapılan organizasyonun çok değerli olduğuna inanıyorum. Çalışma içerisinde yer alan imam hatip okullarımız, müdürlerimiz ve beden eğitimi öğretmenlerimiz, gençlerimizin yarınlara hazırlanmasına büyük katkı verdiler. Elleriniz, yüreğiniz dert görmesin.

GELECEK YÜZYILDA İMZANIZ OLACAK



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da sivil toplum kuruluşlarına gençlere yaptığı katkılar noktasında her zaman destek vermeye hazır olduklarını aktardı. Gençlere seslenerek, "Gelecek sermayemiz sizsiniz. Bu Türkiye yüzyılında göreceksiniz ki her alanda ilk üçte gençlerimiz, başarılarımız olacak. Bunu savunma sanayi ve farklı alanlarda gördük. Önümüzdeki yıllarda da Türkiye büyük başarılara imza atacak. Bunda sizlerin payı, eserleri ve dereceleri olacak. Hepinizi bu duygularla tebrik ediyorum, bugün burada bulunmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

8 ŞAMPİYONDAN BİRİ İMAM HATİPLİ OLACAK



ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise 13. Spor Oyunları devam ederken turnuvalara katıldığını; yaşanan dostluk, dayanışma ve heyecanı derinden hissettiğini söyledi. Çok keyifli, çok güzel bir turnuva süreci geçirdiklerini ve gençlere ödüllerini takdim etmek üzere bu programı düzenlediklerini aktaran Ceylan, "Bugün sahne sizin gençler, şimdi başarılarınızla gurur duyma zamanı. İnşallah, İmam Hatip Spor Oyunlarımızı seneye çok daha büyük bir katılımla gerçekleştireceğiz. Branşlarımızı genişleteceğiz, İstanbul yanında diğer illerin de eklenmesiyle turnuvayı Türkiye geneline yayacağız. Bugün okullarımız arasında 8 öğrenciden biri imam hatipli. İstiyoruz ki olimpiyatlarda da 8 ödülden birini siz alın. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BU SALONDA GELECEĞİN MİLLİ SPORCULARI VAR



Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara da yaptığı konuşmada gençlere seslenerek, "Öncü olmak, kendinizi sürekli geliştirmek demektir. Sizlerden, sadece spor alanında değil, akademik başarılarınızla da öncü olmanızı bekliyoruz" dedi. Sporun, insanları bir araya getiren ve kardeşlik duygularını pekiştiren bir araç olduğunu kaydeden Kara sözlerini şöyle sürdürdü: Bu nedenle İmam Hatip Spor Oyunlarımız, sadece spor müsabakalarının yapıldığı bir etkinlik değil, aynı zamanda dostlukların, kardeşliklerin ve dayanışmanın da pekiştiği bir platformdur. Sevgili gençlerimiz, sizler, bu turnuvada sporun ruhunu en iyi şekilde temsil ettiniz. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin cesareti, özverisi ve en önemlisi yeteneği bizi umutlandırıyor. Çünkü biliyoruz ki bu salonda geleceğin milli sporcuları bulunuyor.

9 BRANŞTA YARIŞTILAR



Öncü Spor Kulübü tarafından 2005 yılından bu yana gerçekleştirilen İmam Hatip Spor Oyunları, bu yıl da İstanbul genelindeki imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi öğrencilerinin katılımıyla yapıldı. Turnuvaya 300 okuldan toplam 4 binin üzerinde öğrenci katıldı. Gençler, program boyunca Taekwondo, Badminton, Masa Tenisi, Voleybol, Okçuluk, Ayak Tenisi, Futsal, Basketbol, Güreş branşlarında yarıştı. Yarışmalar; yıldız erkekler ve yıldız kızlar ile genç erkekler ve genç kızlar kategorilerinde yapıldı.

400 BİN TL ÖDÜL VERİLDİ



10 Aralık 2022 tarihinde Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde Taekwondo karşılaşmalarıyla başlayan yarışmalar, 8 Haziran 2023'te Futsal branşındaki yarışmalarla sona erdi. Karşılaşmaların yapıldığı 6 ayın ardından düzenlenen ödül töreninde ise sporculara madalyaları ve kupaları takdim edildi. Ayrıca spor oyunlarında başarılı olan gençlere toplam 400 bin TL değerinde ödüller dağıtıldı. Yarışmalara katılan tüm okullara ise Öncü Spor forması hediye edildi.