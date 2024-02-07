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07 Şubat 2024 Çarşamba 08:48:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 08:48:00

13 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Kaynak: AA

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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı.

İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı, itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi deliller de bulunan 2'si Kara Kuvvetleri, 3'ü Hava Kuvvetleri, 3'ü Deniz Kuvvetleri ve 1'i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 6'sı muvazzaf 9 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 12 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Etiketler : izmir fetö operasyon gözaltı
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