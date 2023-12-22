VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan İsveç açıklaması: NATO'ya katılım protokolü görüşülecek
BM, Gazze'de insanlık dramına dikkat çekti: nüfusun dörtte biri "açlıktan ölüyor"
MSB'den Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı açıklaması: Olumlu ve yapıcı bir hava...
Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor
Bakan Tunç: "Son 21 yılda Anayasa'da reform sayılabilecek düzenlemeler yapıldı"
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
22 Aralık 2023 Cuma 17:44:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 17:44:00

13 ilde eş zamanlı Kafes-23 operasyonu!... 93 şüpheli yakalandı

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında, 5 yerel organize suç örgütünün çökertildiğini, 93 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Merkezli 13 ilimizde eş zamanlı düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, İstiklal Caddesi ile Beşiktaş'taki 5 ayrı eğlence mekanında, örgüt üyelerinin, adres sorma, fotoğraf çektirme bahanesiyle tanıştığı turistleri eğlence mekanlarına götürerek, yüksek hesap ödemeye mecbur ettiklerinin belirlendiğini aktardı. Yerlikaya, örgüt üyelerinin, hesaba itiraz eden mağdurların etrafını sarıp korkuttuklarının, direnç gösterenleri darbettiklerinin, paralarını, cep telefonlarını ve cüzdanlarını yağmalandıklarının tespit edildiğini belirtti.

Operasyonlar kapsamında, elebaşılığını eğlence mekanı sahiplerinin yaptığı 5 ayrı organize suç örgütünce, 93'ü yabancı uyruklu, 40'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 133 kişinin mağdur edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Nitelikli yağma, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, çalışmaya karşı koyma ve suç delillerini gizleme eylemlerine karışanların yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 93 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonu Koordine Eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunu ve Operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Halkımızın huzurunu bozan suç odaklarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

Etiketler : KAFES-23 93 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
Tarlada çalıştı bisiklete bindi

Tarlada çalıştı bisiklete bindi
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
Konser bahane albüm şahane

Konser bahane albüm şahane

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX