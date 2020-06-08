08 Haziran 2020 Pazartesi 08:15:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 08:19:00
13 ilde dev operasyon! 74 kişi hakkında yakalama kararı...
Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, polislik mesleğinden ihraç edilmiş 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, polislik mesleğinden ihraç edilmiş 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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