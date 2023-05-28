12'inci kez kaybetti, yine bırakmıyor! Kılıçdaroğlu istifa etmeyeceğini duyurdu
28 Mayıs seçiminde hüsrana uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, on ikinci seçiminden de yenilgiyle ayrıldı. Hezimet sonrası CHP'de kazan kaynamaya başlarken, Kılıçdaroğlu istifa etmeyeceğini duyurdu.
Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başına giderek seçimini yaptı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan'ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olarak girdiği on ikinci seçimden de yenilgiyle ayrıldı.
"Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız." diyen Kılıçdaroğlu, "Mücadele etmeye devam edeceğim. CHP, tüm unsurlarıyla mücadelesine devam etmektedir." ifadeleriyle istifa etmeyeceğini ilan etti.
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