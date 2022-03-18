129 yıllık Osmanlı sancağı Türkiye'de! Başkan Erdoğan, üç kez öpüp alnına koydu

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tören programı kapsamında Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin yer aldığı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"ne katıldı. Erdoğan, 'İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale Savaşları milletimizin fedakarlık, vatanseverlik gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır.' dedi. Törende Erdoğan'ın konuşmasının ardından tarihi bir an da yaşandı.

OSMANLI SANCAĞI 129 YIL SONRA ÇANAKKALE'DE

25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı kalesine yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı askerlerine ait sancak, İngiltere'deki bir müzayededen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katkılarıyla Türkiye'ye getirildi.

Tarihi sancak, törende Bakan Ersoy tarafından Başkan Erdoğan'a sunuldu. Başkan Erdoğan, sancağı öpüp alnına koyduktan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teslim etti. Akar, sancağı üç kez öpüp alına koyarak teslim aldı.

Törende, Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi Kerim Öztürk, Kur'an-ı Kerim okudu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Çanakkale şehitleri için dua etti.

Başkan Erdoğan, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladıktan sonra beraberindekilerle şehitliklere karanfil bıraktı.

Erdoğan, tören alanından ayrılırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Uluslararası Balkan Kooperatifi ve İzmir Balkan Boşnak Kültür Derneğinin "Bosna Gazileri Çanakkale'de Projesi" kapsamında Türkiye'ye getirdiği Boşnak gazilerin sevgi gösterisine onları selamlayarak karşılık verdi.

Tören, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişiyle sona erdi.

Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Celal Adan, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener de katıldı.